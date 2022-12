«Não vou me tornar Ifigênia, não tenho nada a ver com esse dinheiro» – Corriere.it

“Não tem nada a ver com o dinheiro que foi encontrado”, disse o advogado do ex-vice-presidente do Parlamento Europeu.

O ex-vice-presidente do Parlamento Europeu estava sob investigação no escândalo apelidado Portal do Catar

Eva Kylie, volta para reivindicar sua inocência e garante, por meio de seu advogado, que não acabará como a filha sacrificada de Agamenon e Clitemnestra na mitologia grega. “Não me tornarei Ifigênia”, declarou ele.

«Kylie não tem nada a ver com o dinheiro encontrado, exceto que ela mesma estava na casa onde o dinheiro foi encontradoMichalis Dimitrakopoulos, advogado de Kyilis e sua família, disse à TV grega ANT1.

“Todas as ações e iniciativas da Sra. Cayley foram aprovadas pelo Parlamento Europeu. Não havia agenda pessoal para a Sra. Cayley, tudo foi uma decisão política do Conselho Europeu e da Comissão e não apenas do Parlamento Europeu e da Sra. Mitsola,” explicou Dimitrakopoulos.

Quanto ao seu companheiro Francesco Giorgio advogado da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu afirma que “o marido confirma o que a senhora Kylie diz sobre o dinheiro: tudo aconteceu naquelas horas, quando Kylie viu o dinheiro, ela não obteve uma resposta convincente em relação a Ele imediatamente exigiu que o dinheiro fosse retirado de casa. Ele levou seu pai até ele para ser um mensageiro, já que não havia mais ninguém. Por meio de seu advogado, Cayley deixou claro que entendia sua remoção como Vice -Presidente do Parlamento Europeu: “Se eu fosse presidente faria a mesma coisa até que a questão fosse esclarecida.”