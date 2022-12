O super-herói de Trump, os cartões digitais estão abocanhando (mesmo que custem muito)

Lançada ontem pelo ex-presidente, a versão super-herói dos cartões digitais de Donald Trump custa US$ 99 cada e esgotou em menos de 24 horas. O local onde foi vendido anunciou que nenhum dos 45.000 cartões estava mais disponível.

Foi o próprio Trump quem lançou ontem a série de cartas em que aparecia na forma de um “super-herói” para “representar a minha extraordinária vida e carreira”. Uma série de edição limitada, semelhante aos cartões de beisebol “mas esperançosamente um pouco mais emocionantes”, anunciou o ex-presidente, especificando que os cartões, que custam US $ 99 cada, são “uma ótima ideia de presente de Natal”. “Não espere, eles vão acabar muito rápido”, concluiu Trump, um exímio ladrador que aparece nas cartas com a bandeira americana em forma de capa, terno – e músculos – de um super-herói, número 45 , para o 45º presidente, e o cinto estampado com “Hero Trump”.

A provocação online da nova jogada de Trump – que formalizou sua nova candidatura à Casa Branca em 2024 – aparentemente não demorou a chegar – que nos últimos dias previu um “grande anúncio”, desencadeando uma série de especulações políticas. “O grande anúncio de Trump é que ele está vendendo seus cartões Pokémon”, comentou Santiago Mayer, do Voters Tomorrow, nas redes sociais.