Berlim, um enorme aquário explodindo com 1.500 peixes: 2 feridos

Em 2020, o aquário foi completamente modernizado e continha peixes tropicais de 100 espécies diferentes em um milhão de litros de água. O líquido que vazou do tanque vertical teria atingido o terceiro andar do hotel. A polícia afirmou que as causas da explosão ainda são desconhecidas, enquanto o Bild falou em “desgaste e danos aos materiais”.

Para a polícia de Berlim, a enorme explosão da banheira cilíndrica não foi causada por um ataque. Ainda não há detalhes sobre as causas do colapso da Grande Bacia. Alguns meios de comunicação falam sobre falha estrutural. Todos os cerca de 1.500 peixes teriam escapado e, segundo algumas testemunhas, teriam morrido em sua maioria.

De acordo com a reconstrução inicial, um barulho alto foi ouvido por volta das 5h45, quando as autoridades receberam uma denúncia. A explosão foi tão forte que foi detectada por dois sismógrafos na capital alemã.