“Na sexta-feira, – lê-se na nota do Kremlin, – o presidente passou o dia inteiro com os líderes militares que participam da operação militar especial”, como a Rússia chama oficialmente a invasão do país vizinho iniciada em 24 de fevereiro. “Gostaria de ouvir suas propostas sobre medidas a serem tomadas a curto e médio prazo”, disse Putin durante a reunião, cujos trechos foram exibidos na televisão pública russa, no dia em que atingiu a Ucrânia.

Como um estado membro da OTAN relatou ao The New York Times, Putin está disposto a aceitar 300.000 soldados russos mortos ou feridosTrês vezes as perdas de Moscou até agora. Pessoas próximas ao líder do Kremlin também revelaram que ele está disposto a sacrificar vidas e dinheiro “indefinidamente”. Uma mensagem que também foi entregue ao governo Biden, segundo o jornal. “Não importa quantos soldados russos mortos e feridos estejam no campo de batalha, a Rússia não se renderá”, disseram autoridades russas em um raro encontro cara a cara com seus colegas americanos no mês passado.

A milícia russa Wagner matou 10 mercenários que se recusaram a lutar na UcrâniaDe acordo com o que foi escrito pela mídia russa independente The Insider, que, por sua vez, citou o ex-comandante do Wagner, Andrei Medvedev, citando o jornal Kyiv Independent. O Grupo Wagner vazou recentemente a notícia da execução de um de seus membros acusado de traição, Evgeny Nozin.

Enquanto isso, Kyiv voltou a denunciar: As forças russas retomaram os ataques à Ucrânia usando aviões kamikaze iranianos. Isso foi afirmado por Andrei Yusov, porta-voz da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, citado pelo Kyiv Independent. Segundo o oficial, o Irã enviou um novo lote de drones Shahed 131 e Shahed 136 para as forças russas, explicando que é um lote relativamente pequeno sem fornecer detalhes sobre a quantidade dos dispositivos enviados.

Falando sobre Novas sanções europeias à RússiaE a “O pacote atual terá exatamente o mesmo efeito de seus antecessores, exacerbando os problemas sociais e econômicos na própria UE”, disse ele. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. “O pacote atual terá exatamente o mesmo efeito dos anteriores, que é o agravamento dos problemas sociais e econômicos da própria União Europeia”, enfatizou Zakharova em comentário publicado no site do ministério, noticiado pela Interfax.