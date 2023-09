“É apenas fofo.” Fanacci mostra dados (dos quais os ecologistas não gostam)

General Fanacci 1 – Ambientalistas 0. Durante o último episódio de A Quarta Repúblicaautor O mundo está ao contrário Tive uma longa discussão com Benedetta Scuderi, porta-voz dos Jovens Verdes Europeus. “A transição ecológica foi acelerada – explicou o General – a decisão de mudar para a eletricidade até 2035 foi tomada no ano passado. Então o que você diz deve ser apoiado por dados, caso contrário permanecerá fofo: O índice ambiental é medido por indicadores. Dizem que entre os 25 primeiros estados do ranking não há nenhum estado que não seja um estado rico. Proteger o ambiente requer dinheiro e recursos, Só os países ricos podem ser defensores da protecção ambiental. Se visitarmos países pobres, como o Afeganistão, a Líbia ou o Iraque, onde estive, descobriremos que eles queimam pneus de automóveis para se aquecerem. Procurar Organização Global de SaúdeComo não existem grupos de maçons, está provado que 90% das mortes devido à poluição do ar ocorrem em países pobres, onde queimam estrume animal para se aquecerem. Esta é a prova de que sem riqueza não pode haver protecção ambiental. A protecção ambiental é prerrogativa do Ocidente rico e não pode ser alcançada em nenhum outro lugar. Livre-se disso.”

Do episódio da Quarta Repubblica de 25 de setembro de 2023