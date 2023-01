Ucrânia: tanques Leopard da Polônia, decisão da Alemanha em breve – o mundo

A Alemanha está pronta para permitir que a Polônia envie tanques Leopard para a Ucrânia. A afirmação foi da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Analina Berbock. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que a decisão de enviar tanques Leopard de fabricação alemã para a Ucrânia seria tomada em breve. . Falando em entrevista à televisão alemã ARD, Pistorius disse que Berlim tem muitos fatores a considerar e que não há necessidade de tomar uma decisão precipitada. Esses fatores incluem as consequências para a segurança da população alemã

Berbock disse que a Alemanha “não se oporia” ao desejo da Polônia de enviar tanques Leopard de fabricação alemã para a Ucrânia se Varsóvia solicitasse permissão.. “Se o pedido nos for apresentado, não nos oporemos”, disse o ministro alemão à televisão francesa “LCI” após a cúpula entre o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron em Paris. “No momento, a pergunta não foi feita” pela Polônia, que deve fazer um pedido formal a Berlim, disse Berbock. “Sabemos o quanto esses tanques são importantes e é por isso que os estamos discutindo agora com nossos parceiros. Temos que garantir que as vidas das pessoas sejam salvas e que o território da Ucrânia seja liberado”, acrescentou.

agência ansa Ministro alemão Berbock: pronto para permitir que a Polônia envie Panthers para a Ucrânia (ANSA)

A questão do fornecimento de tanques Leopard para Kyiv teria causado tensões entre os Estados Unidos e a Alemanha, tanto quanto provocaria um embate entre o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o assessor mais próximo do chanceler alemão Olaf Schultz, Wolfgang Schmidt.. Isso foi corroborado pelo jornal Sueddeutsche Zeitung em um artigo republicado pela mídia ucraniana. Segundo a publicação, Washington teria ficado particularmente indignado com o fato de o governo alemão ter estabelecido publicamente condições para o fornecimento dos Panthers à Ucrânia, aceitando transferências apenas se os EUA tivessem fornecido tanques Abrams. “Os aliados da OTAN da Alemanha não reagiram nem com compreensão explícita nem com raiva oculta à decisão do chanceler Olaf Scholz de não se comprometer a fornecer tanques Leopard para a Ucrânia. O tom do governo dos EUA foi particularmente severo”, afirmou o artigo. Austin supostamente tentou em vão na reunião do Rammstein garantir compromissos para fornecer tanques alemães. O boletim relata que Austin se desentendeu com os assessores mais próximos de Schulz e que o encontro entre os dois oficiais teria sido “tenso”. O jornal também informou que o conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, Jake Sullivan, criticou fortemente as ações da Alemanha em uma conversa telefônica com o chanceler alemão Jens Pletner.

Na Itália, ele examinou um decreto que estende a autorização do governo para enviar armas à Ucrânia para todo o ano de 2023, uma medida já aprovada pelo Senado, que deve receber a aprovação final de Montecitorio até quinta-feira. Esta passagem deve confirmar o que aconteceu no Palazzo Madama e no comissariado, nomeadamente, a unidade da maioria para aprovar o acórdão, ao mesmo tempo que levanta dúvidas sobre a eficácia das sanções contra a Rússia, e uma nova diferenciação na oposição, com Pd e o terceiro pólo para apoiar o apoio militar a Kiev, e M5s e Avs contra o carregamento de armas, e entre eles – enfatizou o ministro Antonio Tajani – deve haver novos mísseis terra-ar de construção franco-italiana.

“O sexto decreto estará lá e acho que será compartilhado por quase todo o parlamento. Isso dará aos ucranianos a chance de se defenderem de ataques aéreos. Significa mísseis que derrubam outros mísseis.” O ministro da Defesa, Guido Crocito, disse isso durante ‘Che tempo che fa’ no Raio 3.

“Estamos realmente curiosos para ver como as diferentes competições, Pd, 5 Estrelas, Verdes e outras, vão se comportar – O líder da FDE, Tommaso Foti, comentou – com a certeza de que esta frente está destinada a se dividir”. Um conceito também reiterado por Giovanni Donzelli, Emanuele Loperfido e Elisabetta Guardini. A “certeza” expressa por Foti também se baseia no que aconteceu na semana passada nas comissões externa e de defesa: aqui os M5s declararam, com Marco Pellegrini, que “o decreto, ao estender o embarque de armas, afasta-se do objetivo de proteger vidas humanas e prolonga o conflito”.

Os democratas imediatamente contestaram a tese com Piero Fasino, que destacou que é a paridade militar entre Kyiv e Moscou que obriga Putin a negociar.. A opinião também é apoiada por defensores do centro-direita. M5s e Nicola Fratoianni apresentaram duas emendas, que foram rejeitadas pelos dois comitês, que exigiam aprovação parlamentar para cada carregamento de armas. Uma polémica, que no entanto não se traduz numa divisão na votação, regista-se no centro-direita com a Liga a contestar a eficácia das sanções contra a Rússia: Simone Pelli fê-lo na Comissão e Massimiliano Romeo no Senado. Mas o problema estará no campo da oposição: diante, até hoje, da condenação dos candidatos sim ao secretariado do Partido Democrático Stefano Bonaccini e Eli Schlin por apoio militar em Kyiv, um novo “Nate” que se oporá Giuseppe Conte, porque não fará obstrução no Senado. Até agora, com vários decretos ministeriais, foram cinco embarques de armas em 2022 e em entrevista ao Corriere della Sera, o ministro Tajani explicou que um “sexto pacote” está sendo preparado, que deve incluir Samp-T, fabricação ítalo-francesa , É necessário que a defesa aérea da Ucrânia abata mísseis e drones russos fornecidos pelo Irã “mas também” outras medidas nas quais estamos trabalhando discretamente. “Além disso, a Itália apóia todas as tentativas possíveis de alcançar uma paz justa, o que significa que a Ucrânia independência e integridade territorial”, disse ele, observando que se é verdade que “o conflito deve terminar o mais rápido possível, então para os países aliados da Ucrânia deve ficar claro que devemos fazer tudo o que pudermos para ajudar esta nação em sua lutar pela independência”. Ele finalmente assegurou ao Parlamento: “Ele sempre será informado sobre todas as iniciativas e qualquer remessa futura de material militar. Lembro que o decreto ucraniano estendeu a possibilidade de suprimentos até 2023. Honraremos nosso compromisso.”