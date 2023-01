Fontes, da Hungria OK uma nova parcela de ajuda militar para Kyiv – o mundo

A Hungria anunciou seu apoio à próxima parcela de ajuda militar à Ucrânia 500 milhões de euros no âmbito do European Peace Facility durante a atual reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE. Fontes diplomáticas relataram isso. Nos últimos dias, Budapeste resistiu ao sinal verde durante as discussões do Comitê Político e de Segurança.

A ameaça de Moscou. “Os países europeus que contribuem direta ou indiretamente para inundar a Ucrânia com armas são os culpados“O povo ucraniano vai pagar por esse falso apoio”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citando a Interfax, em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de fornecer tanques Leopard alemães através de terceiros países, como a Polônia. Ryabkov confirmou isso. E as forças russas irão “esmagar” todas as armas e meios militares dos países ocidentais Eles abastecerão a Ucrânia. Ele acrescentou que “os inimigos da Rússia continuam aumentando as apostas, mas como dissemos com firmeza em muitas ocasiões, os objetivos da operação militar especial serão alcançados”. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou a expulsão do embaixador da Estônia em resposta ao “medo total da Rússia” do governo da Estônia. Em comunicado, o ministério especificou que o embaixador da Estônia deixará o país até 7 de fevereiro e as relações diplomáticas entre a Rússia e a Estônia serão reduzidas ao nível de encarregado de negócios interino. Tallinn respondeu anunciando a expulsão do embaixador russo, com base no princípio da “paridade”.

“Hoje não tomaremos nenhuma decisão sobre a próxima parcela de ajuda militar à Ucrânia. no âmbito do Mecanismo Europeu de Paz, mas espero chegar a um acordo político.” Afirmou o Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, Joseph Burrel, à sua chegada ao Conselho dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas. “Foram tomadas decisões muito boas no Rammstein, houve resultados tangíveis, e então cada país decide em nível nacional: a Alemanha está muito comprometida com a Ucrânia e não devemos falar apenas sobre tanques. Claro, o presidente Zelensky está pedindo, mas existem ideias diferentes dentro dos países”, acrescentou Borrell. membros, e falaremos sobre isso hoje”, explicando que a questão do décimo pacote de sanções contra a Rússia também será abordada hoje.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que a decisão de enviar tanques Leopard de fabricação alemã para a Ucrânia seria tomada em breve. Falando em entrevista à televisão alemã ARD, Pistorius disse que Berlim tem muitos fatores a considerar e que não há necessidade de tomar uma decisão precipitada. Esses fatores incluem as consequências para a segurança da população alemã

Berbock disse que a Alemanha “não se oporia” ao desejo da Polônia de enviar tanques Leopard de fabricação alemã para a Ucrânia se Varsóvia solicitasse permissão.. “Se o pedido nos for apresentado, não nos oporemos”, disse o ministro alemão à televisão francesa LCI após a cúpula entre o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron em Paris. “No momento, a pergunta não foi feita” pela Polônia, que deve fazer um pedido formal a Berlim, disse Berbock. “Sabemos o quanto esses tanques são importantes e é por isso que os estamos discutindo agora com nossos parceiros. Temos que garantir que as vidas das pessoas sejam salvas e que o território da Ucrânia seja liberado”, acrescentou.

A questão do fornecimento de tanques Leopard para Kyiv teria causado tensões entre os Estados Unidos e a Alemanha, tanto quanto provocaria um embate entre o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o assessor mais próximo do chanceler alemão Olaf Schultz, Wolfgang Schmidt.. Isso foi corroborado pelo jornal Sueddeutsche Zeitung em um artigo republicado pela mídia ucraniana. Segundo a publicação, Washington teria ficado particularmente indignado com o fato de o governo alemão ter estabelecido publicamente condições para o fornecimento dos Panthers à Ucrânia, aceitando transferências apenas se os EUA tivessem fornecido tanques Abrams. “Os aliados da OTAN da Alemanha não reagiram nem com compreensão explícita nem com raiva oculta à decisão do chanceler Olaf Scholz de não se comprometer a fornecer tanques Leopard para a Ucrânia. O tom do governo dos EUA foi particularmente severo”, afirmou o artigo. Austin supostamente tentou em vão na reunião do Rammstein garantir compromissos para fornecer tanques alemães. O boletim relata que Austin se desentendeu com os assessores mais próximos de Schulz e que o encontro entre os dois funcionários foi considerado “tenso”. O jornal também informou que o conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, Jake Sullivan, criticou fortemente as ações da Alemanha em uma conversa telefônica com o chanceler alemão Jens Pletner.

Na Itália, a análise do decreto-lei que estende o mandato do governo de enviar armas à Ucrânia ao longo de 2023, medida já aprovada pelo Senado e que deve receber aprovação final de Montecitorio, começa hoje na Câmara dos Deputados na quinta-feira.