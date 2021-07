A história de Minka, a mãe gata que pulou nas chamas para salvar seus gatinhos

Ele os deixou em um estábulo. No calor de um celeiro, um lugar que ela pensava ser seguro para seus cães e onde ela lhes trazia comida. Mas quando ela percebeu que eles estavam em perigo, ela não pensou duas vezes e se jogou nas chamas que irromperam dentro do celeiro. Essa é a história que vem de Edmonton, Canadá, essa é a história de Minka, uma mãe gata que teve queimaduras no estômago, patas e orelhas para seguir seu instinto maternal, a fim de salvar seus gatinhos daquelas chamas que eram em. Eles estavam devorando tudo em seu caminho.

Filmagem de Minka e Frances, a mãe e o filho que sobreviveram ao incêndio

Ela fez o melhor que pôde, mas esse ato heróico que fez não foi suficiente para salvar a todos. Finalmente, um de seus gatinhos sobreviveu. A mãe e o cachorrinho foram então levados para um abrigo que, apesar de estar cheio de bichos da estrutura, resolveu cuidar deles mesmo assim: “Sempre que há emergências como esta, por mais cheios que estejamos, sempre faço o meu melhor, ”Diz Kristen Colton, diretora Furget Me Not Animal Rescue Nossos cuidadores são tão maravilhosos que percebemos que, nessas situações, não podemos permitir que os gatos sofram tanto.





Uma semana depois da tragédia, pelo menos uma notícia excelente: Minka e Francis, então eles são chamados ao abrigo, e aos poucos vão se recuperando. “Tem sido uma semana incrível, literalmente: dando as boas-vindas aos doces Minka e Francis em nossas vidas, vendo-os se transformando, vendo seu corpo se recuperar e, o que é mais, vendo não só a família Edmonton, mas também os amantes dos animais de todo o mundo que caem apaixonado por ela nos faz entender o que fizemos. ”

