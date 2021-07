Nova York paga US $ 100 a quem recebe a vacina – o mundo

“100 dólares por uma vacina” em Nova York. É a mais recente iniciativa lançada pelo prefeito Bill de Blasio para pressionar a população a se vacinar contra a Covid. “Os vacinados receberão US $ 100 e vamos agradecê-los por seu comportamento responsável”, diz de Blasio.

No estado, 2.203 novos casos de Covid foram registrados em comparação com 275 em 28 de junho. A maioria das novas infecções ocorre na cidade de Nova York e em algumas áreas de Long Island.

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, determinou que todos os funcionários estaduais precisarão provar que foram vacinados contra a Covid-19 ou terão que fazer o teste todas as semanas. O New York Times revelou isso. O governador também anunciou regras mais rígidas para todos os hospitais públicos que estabelecem que qualquer paciente que entre em contato com profissionais de saúde já deve ter sido vacinado ou ter sido vacinado. Não haverá opção de apenas fazer o teste. O anúncio de Cuomo ocorre apenas dois dias depois de uma decisão semelhante que o prefeito de Blasio de Nova York anunciou aos funcionários da cidade.