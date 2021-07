Arsenio Lubin hoje prefere scooters – Corriere.it

Assalto na terça-feira na joalheria Chaumet na 1st Avenue Franois em Paris, no Triângulo Dourado perto da Champs-Elysées, o primeiro realizado com a ajuda da Trotinette, a onipresente scooter elétrica em Paris. O sinal da época. Se Arsenio Lupin se mudou antes da Netflix a bordo dos carros de luxo Avions Voisin, nos últimos anos os meios para as fotos mais ousadas no centro de Paris foram menos elegantes: o homem de chapéu Borsalino que roubou joias em 2009 por 6,8 milhões chegou de Chopard e deixada a pé. Os dois criminosos, usando balaclavas e armas, estavam ainda mais nervosos e roubaram € 600.000 em relógios de Collette em 2014 e escaparam em uma motocicleta; Eles exageraram na gangue de ladrões que no ano seguinte roubaram dois milhões de joias de Castigli, na Rue de Castiglione, às 4h50, usando um veículo off-road para quebrar janelas e fugir em um segundo SUV.

Hoje, grande mobilidade, como bicicletas, patinetes e vários skates em Paris, é comum o suficiente para ser usada para roubos. A veloz e popular scooter elétrica: perfeita para não ser notada. Câmeras de vigilância registraram um homem de cerca de 50 anos, vestido com um terno cinza, chegando em frente à loja em uma scooter operada pela operadora Tier, uma das três (as outras são Lime e Dott) autorizadas na capital. Chaumet entrou silenciosamente, apontou a pistola para os vendedores, entregou joias por quase três milhões de euros e partiu na mesma scooter: 20 quilômetros por hora, poucos, mas mais do que o suficiente para superar os congestionamentos.

A polícia prendeu o cortador de scooter ontem, com parceiro e saque, em uma área de serviço perto de Metz, em um ônibus com destino à Sérvia. Sua tacada pouco romântica pode continuar sendo um resultado cobiçado por muitos, e o compromisso com o prato também é para o pão.