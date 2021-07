Emmanuel Macron em testes nucleares na Polinésia Francesa

Na quarta-feira, 28 de julho, último dia de sua visita de Estado à Polinésia Francesa, o Presidente Emmanuel Macron fio dos testes nucleares que a França conduziu no Oceano Pacífico entre 1966 e 1996, um tema amplamente debatido que, ao longo do tempo, gerou pedidos de indenização e novas investigações.

Várias organizações polinésias solicitaram durante sua visita que Macron se desculpasse em nome da França por essas atividades nucleares, que, de acordo com vários estudos, tiveram um sério impacto sobre o meio ambiente e a saúde das pessoas. O presidente não ofereceu desculpas oficialmente, mas disse que a França era “uma dívida para com a Polinésia Francesa” e exigiu “verdade”, “transparência” e melhores indenizações para as famílias das vítimas.

Então ele acrescentou:

“Quero deixar bem claro que o exército que fez isso não mentiu para vocês (…) os riscos não medidos foram assumidos, nem mesmo pelo exército (…) acho que é verdade que não fizemos. os mesmos testes em Creuse (divisão francesa). Na região da Nova Aquitânia, na França continental, assim) ou na Bretanha. Fizemos aqui porque era longe, porque era (um lugar, assim) perdido no meio do Oceano Pacífico ».

A Polinésia Francesa é um “Grupo Ultramarino”, uma divisão territorial da França com ampla autonomia com a possibilidade de seu próprio chefe de governo local. Na segunda metade do século XX, a França realizou 193 testes nucleares neste arquipélago, dos quais 46 foram na atmosfera e 147 no subsolo, principalmente nos atóis de Mururoa e Fangatova. As consequências desses testes para a saúde das pessoas ainda não são totalmente compreendidas.

Os experimentos mais importantes foram aqueles realizados entre 1966 e 1974, com testes atmosféricos. Após uma série de pressões internacionais, desde 1974, os testes atmosféricos foram abandonados e os testes subterrâneos começaram. No início da década de 1990, o então presidente francês François Mitterrand decidiu interromper as experiências, que foram retomadas em 1995 após a nomeação de Jacques Chirac. O último teste ocorreu em 27 de janeiro de 1996.

Entre 2010 e 2018, a Comissão de Compensação de Vítimas de Testes Nucleares: Recebido Cerca de 1.500 pedidos, principalmente do exército. E apenas em 217 casos foi determinada compensação.