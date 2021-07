Brasil, um frio anômalo no sul do país: temperaturas de -8 graus, neve e chuva congelante em mais de 20 cidades. Alerta de sem-teto em São Paulo

Gelo, neve, temperatura A -8 graus: aconteceu em Brasil, durante a noite entre 28 e 29 de julho. Depois que a China e a Alemanha foram destruídas antes inundar E na Sardenha havia dezenas de milhares de hectares destruído por incêndiosFrio inesperado que de repente atingiu Mais de 20 cidades brasileiras é outro sinal de clima anômalo Que nenhuma parte do mundo é poupada. O inverno já está neste país sul-americano, mas mesmo nesta temporada as temperaturas são normais Não menos de 5 graus.

A onda de geada afetou principalmente as localidades dos estados do sul Santa catarinaE Paraná NS Rio Grande do Sul. Este último – o mais importante do sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai e a Argentina – viu cair noite adentro Substantivo NS chuva congelada. Isso foi relatado pela empresa meteorológica Climatempo.

Nem parece que está no Brasil ???? https://t.co/AhSr0ag4yy – Gabriel Martins (@gahmartinx) 29 de julho de 2021

A queda de neve mais abundante ocorreu nas chamadas cidades Serra Gocha de Gramado e CanelaOnde as ruas e as árvores são cobertas de branco para fazer as delícias dos turistas que visitam a região nesta época do ano. cidade bom jardim de montanha, no estado de Santa Catarina, registrou temperatura hoje -8,6 graus, enquanto na capital, Florianópolis, marcado no termômetro 4 graus. Uma onda de frio também atinge o caso São PauloPrincipalmente na região Sudeste, onde algumas estações do metrô foram equipadas para receber moradores de rua à noite.