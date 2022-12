Decepcionado com Zelensky, visita aos EUA não é sinal de détente

para o geral Trilod Visita Zelensky em um Estado unido É uma decepção. “Esta visita desiludiu-me, é um acontecimento que mais uma vez contraria a détente e não precisávamos. A visita serviu para tranquilizar os ucranianos e fortalecer a aliança dos seus apoiantes, evitando rachaduras, mas não é sinal de détente.». exatamente o contrário. O ex-militar diz que a tensão aumentou, tanto que houve uma reação irada dos militares coloque dentro. Comentário do General Leonardo Tricarico, Presidente da Fundação ICSA (Cultura de Inteligência e Análise Estratégica) e ex-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, para comentar a missão do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos.

Porque Zelensky vai decepcionar

“Existe hoje a necessidade de um Biden que não dê por certo que Putin não quer negociar, e pode não ser o caso, e é de fato possível que não seja o caso – como ele confirma – alegado por Putin e intenções improváveis ​​escondidas nele para não prosseguir no caminho da negociação. O general Tricarico acrescenta: “Esta guerra mostra que não terminará porque os Estados Unidos não a querem, e o conteúdo desta reunião é outra prova disso”. «É importante que aqueles que possam fazer ouvir a sua voz, talvez em coro, sobretudo a Europa, para que se comece a definir o rumo das negociações e também o conteúdo das negociações, pelo menos das conversações preliminares – e conclui – Estou convencido de que o fato de Biden convidar Putin para negociar pode remover parte da grande hostilidade russa ».

Nó de míssil Patriot

“Putin disse que o sistema Patriot está desatualizado: ele está certo se se referiu às versões dos anos 80, que eram imprecisas e erraram o alvo várias vezes, e então o fabricante fez cópias sucessivas que atingiram alta precisão. Veremos de que tipo a Ucrânia será fornecida, no entanto, é um sistema puramente defensivo para proteger contra ameaças aéreas, drones, helicópteros, jatos e mísseis. ) Presidente da Fundação e Antigo Estado-Maior da Força Aérea sobre a decisão americana sobre o fornecimento de novas armas à Ucrânia «São sistemas que têm uma cobertura bastante limitada em termos de protecção territorial, destinam-se a defender alvos como um aeroporto, um centro de geração e distribuição de energia, áreas específicas – continua – são sistemas móveis, podem ser transferidos de acordo com as zonas de proteção.” “São veículos que foram fornecidos talvez com atraso, mas provavelmente é por serem carros caros e tecnologias que os americanos não querem abrir mão, principalmente nas versões mais recentes.” Ele conclui. E largar as armas para torná-lo mais preciso .”