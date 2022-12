Alarme de avião na Ucrânia. Putin: pronto para negociar – o mundo

A Rússia está pronta para negociar com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia. Isso foi afirmado pelo presidente Vladimir Putin, acusando Kyiv e seus aliados ocidentais de “recusar-se” a negociar. O Guardian relatou isso. “Estamos prontos para negociar soluções aceitáveis ​​com todas as partes interessadas, mas depende delas: não somos nós que nos recusamos a negociar”, disse Putin em entrevista à TV estatal Rússia 1. Mas a resposta de Kyiv chegou imediatamente: “Putin precisa voltar à realidade. A Rússia atacou a Ucrânia sozinha e mata civis. A Rússia não quer negociações, mas está tentando fugir de suas responsabilidades. Isso está claro, então estamos indo para o tribunal”, escreveu assessor do presidente ucraniano Mykhailo Podolak no Twitter.

O presidente russo disse que o Ocidente pretende “dividir” a Rússia. Putin disse estar “100% certo” de que a Rússia destruiria os mísseis Patriot dos EUA enviados à Ucrânia.

O Ocidente está tentando “dividir” a Rússia na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse isso hoje, mais de dez meses após o ataque militar do Kremlin ao vizinho. “Tudo depende da política de nossos oponentes geopolíticos, que visam dividir a Rússia histórica”, denunciou Putin em entrevista, cujo trecho foi transmitido pela televisão russa. : para unir o povo russo.

“Um estado de alerta aéreo foi levantado na Ucrânia esta manhã. Isso foi relatado pelo Pravda da Ucrânia. O Guardian também relatou a notícia, explicando que “as sirenes estão soando em Kyiv e outras regiões ucranianas”. pessoas a fazê-lo para abrigos depois de declarar estado de alerta O prefeito de Mykolaiv, no sul do país, também alertou para estado de alerta.

Como: Substituiu as ofensivas russas em Kharkiv, Luhansk e Donetsk

“Ontem, as forças ucranianas repeliram vários ataques russos em vários locais nas regiões de Kharkiv, Luhansk e Donetsk. O jornal Kyiv Independent informou que este anúncio foi feito hoje pelo Estado-Maior das Forças Armadas, que também informou que as forças russas lançaram cinco mísseis , o exército, causou mais de 90 ataques à Ucrânia Com baixas civis e danos à infraestrutura, outro ataque russo ontem no centro da cidade de Kherson matou pelo menos dez civis e feriu outros 55, incluindo dezoito em estado grave, de acordo com o governador de Kherson Yaroslav Yanushevich, as forças ucranianas bombardearam quatro áreas de comando russo e mísseis antiaéreos S-300 do regime e três outros locais estratégicos.

“As forças russas feriram sete civis na região de Donetsk.” O anúncio foi feito hoje pelo chefe do departamento militar regional, Pavlo Kirilenko, informa o Ukrinform. “Em 24 de dezembro, os russos feriram sete civis na região de Donetsk: cinco em Bakhmut, um em Maksimilianivka e um em Bredchen”, disse Kirilenko, observando que atualmente é impossível estabelecer o número exato de baixas em Mariupol e Volnovakia.