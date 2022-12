Kyiv, 10 mortos no atentado de Kherson – o mundo

O número de civis feridos após o recente bombardeio de Kherson pelas tropas russas aumentou para 58. Isso foi afirmado pelo chefe da administração militar regional de Kherson, Yaroslav Yanushevich, citando o Ukrinform. “No momento, estamos cientes de 68 vítimas civis como resultado do ataque de hoje pelos ocupantes russos na região de Kherson, incluindo 10 mortes”, disse Yanushevich. O governador voltou a apelar à evacuação dos residentes da região, sobretudo dos que vivem nas margens do rio Dnipro, uma vez que estas zonas são as mais afectadas pelos bombardeamentos e praticamente não há como garantir o aquecimento e o fornecimento de electricidade.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o bombardeio russo realizado nas últimas horas em Kherson, cidade da qual as forças russas se retiraram em novembro, é “terrorismo” russo, destinado a “aterrorizar os ucranianos”. “Pelos russos” para aterrorizar “os ucranianos”. Pela manhã, no sábado, véspera de Natal, no centro da cidade. Não há instalações militares. Não é uma guerra de acordo com regras estabelecidas. É terrorismo, é matar por intimidação e diversão”, disse Zelensky. “O mundo deve ver e entender o mal contra o qual estamos lutando”, disse Zelensky mais tarde, acrescentando que “esta é a vida real da Ucrânia e dos ucranianos” após dez meses de A mensagem do presidente ucraniano chega depois de algumas horas antes do bombardeio matinal em Kherson, que atingiu, entre outras coisas, um mercado central.

As forças russas bombardearam o território da região de Kherson 74 vezes nas últimas 24 horas. Ele acrescentou: “O inimigo atacou impiedosamente os bairros residenciais da cidade de Kherson ao longo do dia, já que 36 ataques foram registrados, enquanto projéteis russos atingiram instalações críticas, jardins de infância, uma escola, um hospital, lojas, uma fábrica, residências particulares e prédios de apartamentos.” Isso foi afirmado por Yaroslav Yanushevich, chefe da administração militar regional de Kherson, de acordo com o relatório Ukrinform. Em particular, um menino foi hospitalizado com vários ferimentos causados ​​por estilhaços e a menina estava em estado grave.

Proposta de paz um ano depois da guerra. Volodymyr Zelensky está trabalhando em um plano de 10 pontos para acabar com o conflito Que devastou a Ucrânia por mais de 300 dias. Com a intenção – segundo o Wall Street Journal, que citou diplomatas da União Europeia e da Ucrânia – de apresentá-la por volta do próximo dia 24 de fevereiro, no primeiro aniversário da invasão e período em que se teme a chegada de um novo russo ao Ucrânia. massivamente ofensivo

Até essa data, a ideia de Kyiv tinha sido maximizar as reconquistas territoriais com “o maior número de vitórias possível”, para depois se apresentar mais forte em qualquer mesa de negociações. Segundo o jornal americano, o presidente ucraniano já havia conversado sobre isso com Biden durante sua visita a Washington. E a “Também conversamos sobre isso”, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, sobre o plano de paz de Kyiv com os parceiros do G7.. “Só posso dizer que estamos avaliando o que ele propôs”, acrescentou o chefe da diplomacia dos EUA, já que a fórmula de Kyiv é “um bom começo”, mas sem especificar quanto tempo levará os Estados Unidos e a Ucrânia para avaliar o acordo conjunto plano.

Seja o que for que falemos sobre a paz, para obtê-la deve haver vontade de ambos os lados. E a Do Kremlin, eles se apressaram em dizer que não sabiam que havia planos de paz do lado ucraniano, porque Kyiv “não leva em conta a realidade atual.” Se por um lado o encontro Zelensky-Biden levou à formação de uma aliança vital para a Ucrânia, por outro lado inflamou as tensões entre os Estados Unidos e Moscou, com o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, julgando que o a visita do presidente ucraniano é um sinal de que os Estados Unidos e a Ucrânia “não estão prontos para a paz”, conforme definido nesta fase Possível confronto entre Rússia e Estados Unidos.

Com o conflito pronto para cruzar os portões de 2023, mesmo Vladimir Putin usou a palavra “guerra” pela primeira vez Ele fala sobre a ofensiva militar na coletiva de imprensa desta quinta-feira. Detalhes que não passaram despercebidos e provocaram reações também na Rússia. Tanto que o vice do prefeito de São Petersburgo, Nikita Yuveriev, exigiu a abertura de processo judicial contra o czar, cujas palavras poderiam ser consideradas “legalmente responsáveis ​​por espalhar mentiras sobre as ações do exército russo”.

Longe de palavras, o presidente russo está se preparando para a guerra com ações, convencido de que “um progresso significativo foi feito no caminho da desmilitarização” na Ucrânia, segundo o porta-voz de Peskov. O czar ordenou aos chefes da indústria de defesa que garantissem que o exército russo recebesse todas as armas e equipamentos “no menor tempo possível” para lutar na Ucrânia. Enquanto o líder bielorrusso Alexander Lukashenko chega à Rússia no sábado Após a recente visita de Putin a Minsk. Moscou se prepara para retaliar contra o teto europeu do preço do gás, enquanto o ministro da Energia e vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, anunciou sua intenção de desviar o fornecimento de gás da Europa para outras regiões do mundo, embora o mercado europeu continue “relevante”. .

Enquanto isso, bombas continuam caindo na Ucrânia, onde as autoridades ucranianas relataram ataques em Kharkiv e em Kherson, onde dois civis foram mortos e um jardim de infância danificado em um ataque dos invasores. Kyiv sofreu uma escassez “massiva” de eletricidade, totalizando 50% das necessidades, com a capital ucraniana atingida por apagões de emergência. Do outro lado da frente, os pró-russos denunciaram a explosão de um carro-bomba perpetrado por “terroristas de Kyiv” em Melitopol, que feriu duas pessoas. Na quinta-feira, o ex-vice-primeiro-ministro e diretor-geral da agência espacial russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, juntamente com o governador da República Popular de Donetsk (DPR), Vitaly Khotsenko, foram feridos em Donetsk durante o bombardeio das forças ucranianas. .