Alemanha, atira e mata sua ex-namorada e irmão: um assassino fugitivo. ‘impulso emocional’

Uma ofensa emocional motivada por ciúme. Conforme relata o Bild, essas são as razões pelas quais o homem atirou e matou sua ex-namorada e seu irmão no final da manhã. Espelkamp, no Norderino Westphalia. O homem, que a certa altura supostamente cometeu suicídio, ainda está fugindo e sendo perseguido pela polícia alemã.

Poucos minutos depois da emboscada, o investigador explicou que a trilha seguida é uma via dupla Assassinato dirigido. Porta-voz NTTVEle disse que não acreditava que o assassino fosse alguém que disparou tiros aleatórios. Segundo a polícia, uma das vítimas teria sido baleada em uma das casas, enquanto a outra foi baleada do lado de fora. A polícia interveio destacando um grande número de tropas. Espelkamp é uma cidade de 25 mil habitantes localizada na região في All Luebbekke.