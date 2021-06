E a vacina? – Grátis diariamente

O medo está crescendo no Reino Unido, à medida que continua a crescer Casos de vírus Corona devido à variável delta. Tanto que o estado se prepara para mudar de estratégia: após adiar por um mês as últimas vagas, Boris Johnson Disposto a “conviver com o vírus”. Isso é O que emerge do relatório Foi vazado de departamentos do governo e ele é o responsável por isso Profeta. Rascunho prevê o que acontecerá após a quarta etapa, que é a retirada das últimas restrições Agora vai cair no dia 19 de julho (A razão para a mudança de tempo de 1 mês é devido ao objetivo de acelerar e maximizar a administração da segunda dose da vacina.)

Aqui aparece no documento série de recomendações governo sobre como o país vai lidar com a Covid. Em primeiro lugar, mesmo depois de 19 de julho, os especialistas recomendam Estenda o trabalho em casa sempre que possível, uma posição destinada a causar debate. Além disso, recomenda-se manter o distanciamento social, que deve terminar a partir da fase quatro. Em seguida, as máscaras que são recomendadas em alguns contextos onde está planejado para ser colocado de lado.



Mas o ponto mais preocupante é sobre as previsões para o próximo outono, que segundo especialistas Não será ‘livre de Covid’. No relatório, em preto e branco, escreveu que o espectro Uma nova onda está longe de ser provável, especialmente quando é um arquivo O frio vai encorajar encontros internos. Tanto que, segundo os cientistas, o sistema de saúde pode voltar a ficar sujeito a grandes tensões. Em suma, um quadro desolador apesar das expectativas, que se assemelham a certezas em relação ao Reino Unido, de concluir o esquema de vacinação até o outono.

Fontes governamentais confirmaram que nenhuma decisão foi tomada ainda. Mas este relatório está sobre a mesa. É recomendado no relatório Além de não viajar para o exterior e manter isolamento para quem retorna. Finalmente, por curiosidade: as grades não são recomendadas para uso em ambientes fechados, pois, ao contrário do que sempre se presumiu, impedem a circulação do ar e favorecem a infecção. Em suma, todas as lojas e escritórios que o instalaram podem ter que removê-lo em breve.