“Eu defendi a América. Biden vai nos levar a uma guerra mundial.”

“nenhuma situaçãoTodos os especialistas legais dizem isso. A acusação é ridícula. Nunca pensei em algo assim na América, simplesmente não pensei que pudesse acontecer. O único crime que cometi foi defender nossa nação sem medo por aqueles que querem destruí-lo. Agora nosso país está indo para o inferno. Donald Trumpde sua residência em Mar-a-Lago, Flórida, faz um discurso poucas horas após a acusação em Nova York: O ex-presidente toma a palavra após a audiência em que o procurador-geral de Manhattan formalizou 34 acusações de falsificação de demonstrações financeiras e traçou um plano com o Payments para remover informações que poderiam ter prejudicado a campanha antes da eleição de 2016.

“O promotor fez uma acusação ridícula, todo mundo diz. O criminoso é o promotor, que vazou uma quantidade enorme de informações relacionadas ao grande júri” que se pronunciou a favor da acusação na semana passada: “O promotor deveria pelo menos renunciar. ”

Trump fala por cerca de meia hora na frente de uma platéia de seus apoiadores, denunciando “Interferência sem precedentes no processo eleitoral” e a ataca Procurador-geral Alvin Bragg, um partidário de extrema-esquerda de George Soros: Ele fez campanha para o presidente Trump. Ele fez campanha para isso e não sabe nada sobre mim. Todo mundo vê que não há problema, ele não deveria ter sido educado, mesmo os democratas completamente tendenciosos dizem isso. É um insulto ao nosso país, é ridículo: o mundo está rindo de nós”.

E o ex-presidente vai desde referências às eleições de 2020, maculadas por supostas fraudes, até apreensões de documentos fornecidos pelo FBI em sua residência. Não faltam acusações contra Juan Merchan, o juiz da Suprema Corte de Nova York designado para o caso Stormy Daniels: “Agora temos um juiz que odeia Trump, com uma esposa que odeia Trump. Filha trabalhando para ele. Vice-presidente Kamala Harris. ”

“Como presidente, tenho o direito de desclassificar os documentos. Biden fez isso como vice-presidente, sem ter direito. Ele pegou os documentos quando era senador, isso não é permitido”, disse em outro trecho do discurso, em que ele enfatizou a imagem negativa anexada. Com a atual presidência: “A economia está em frangalhos e a inflação está fora de controle. A China uniu forças com a Rússia e a Arábia Saudita com o Irã. Rússia, Irã e Coréia do Norte formaram um malfadado aliança: Se eu fosse o presidente, isso nunca teria acontecido. A Rússia atacou a Ucrânia, se eu fosse o presidente, isso não teria acontecido.” para uma terceira guerra nuclear mundial: não estamos muito longe, acredite ou não.” Ele conclui: “Somos uma nação em declínio e agora esses esquerdistas malucos querem se intrometer no processo eleitoral: não podemos permitir que isso aconteça. Não tenho dúvidas de que faremos a América grande novamente.”