Peskov: “Não há perspectiva de retomada das negociações com a Ucrânia”

O Kremlin reiterou que não há perspectiva de retomada das negociações com as autoridades ucranianas. Quando perguntado por repórteres Ele voa Está considerando retomar as negociações com Kiev no contexto de relatos de que vários países estão pressionando a liderança ucraniana para negociar com Kiev. Ele voaO porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov respondeu: “Não, ainda não vemos perspectivas para isso e não há nada a acrescentar.” Anteriormente, muitos meios de comunicação noticiaram que a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Varsóvia estaria relacionada ao seu desejo de buscar maneiras de retomar as negociações com Ele voa. Ao mesmo tempo, espera-se que a China discuta uma solução política para a crise ucraniana com o presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em visita a Pequim.