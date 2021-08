“Pegue, mate ou ganhe”

Durante um serviço evangelístico em Goiânia, Brasil, o Presidente Jair Bolsonaro Ele disse Que existem três possibilidades para o seu futuro: “ser preso, morto ou conquistado”.

Bolsonaro, o homem de 66 anos que ocupa a presidência desde 2018, está em apuros há algum tempo. A má gestão da epidemia levou a uma redução significativa no seu apoio e na realização de uma investigação Que afetou mais sua popularidade. Nestes três anos de governo, Bolsonaro teve que mudar várias vezes de ministro, devido a disputas e renúncias e, recentemente, os conflitos com as autoridades judiciárias aumentaram significativamente.

Nas pesquisas de opinião pública para a eleição presidencial de 2022, Bolsonaro está em desvantagem em relação ao ex-presidente Lula, Que depois que as condenações por corrupção fossem anuladas, ele seria capaz de avançar novamente. Recentemente, Bolsonaro atacou várias vezes a Comissão Eleitoral Brasileira, sugerindo dúvidas sobre a viabilidade dos sistemas de votação eletrônica, e disse que pode não se dar conta do resultado das próximas eleições, em caso de derrota.

Depois de julgar as três possibilidades, Bolsonaro acrescentou que “nunca seria preso” porque ninguém teve a coragem de fazê-lo e sua vida “depende de Deus”.