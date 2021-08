Do fundador Hafiz Saeed Khan ao “Diretor” Shahab Al-Muhajir, todos os líderes do Isis-K- Corriere.it

a partir de Guido Olympio

Desde 2016, um por um, vários governantes do céu foram mortos

Shihab al-Muhajir sabe que eles querem sua morte. Ataque dos EUA de ontem, que levou à queima de dois membros das Forças Armadas do Burundi O Estado Islâmico do Afeganistão Na região de Jalalabad, ele o lembrava de duas coisas. o primeiro: Drones estão sempre à espreita. Segundo: o jogo entra em uma nova fase.

O Pentágono prometeu que os ataques continuariam em retaliação ao massacre de Cabul, para aplicar uma pressão que poderia ser pesada (Osama temia greves), para enviar sinais. E portanto Al-Muhajir é o atual líder da facçãono topo da lista de alvos. Como os outros, pode estar escondido na província vizinha de Nangarh, no Paquistão. Ou talvez ele tenha se refugiado no oeste, mas também do outro lado da fronteira. Ele deve ter cuidado.

A história do movimento está intimamente ligada aos acontecimentos do país vizinho. A vanguarda do ISIS Khorasan veio do exterior para escapar de um ataque do Exército de Islamabad. Era comandado por seis ex-membros do Taleban do Paquistão, combatentes das repúblicas da Ásia Central, voluntários locais e da Al-Qaeda. Alguns analistas dizem que a colônia cresceu graças à tolerância da inteligência de Cabul, e os afegãos pensaram que poderiam usá-la para duelar com o Paquistão. Eles se aproveitaram disso, eles foram baixos e então levantaram suas cabeças no recrutamento, chantagem e confronto com todos. Incluía os mulás.

O núcleo declarou lealdade ao califa e recebeu apoio e algumas pinturas em troca. Ligação Então eu preferi a cadeia de financiamento que o próprio Estado Islâmico estava alimentando, de doadores no Golfo Pérsico (Catar e Arábia Saudita) e de tributação. O crescimento político é seguido pelo crescimento militar e terrorista, com ataques cada vez mais brutais. Com um aspecto fundamental: uma linha jihadista transnacional.

A “província de Khorasan” – não apenas para se referir ao Afeganistão – tornou-se um alvo para os combatentes do Taleban, os Estados Unidos e, finalmente, também o governo de Cabul. A promessa teve que ser paga. O fundador é o primeiro “Príncipe”, Hafiz Saeed Khan foi atingido por um míssil em julho de 2016. O mesmo final para aqueles que ocuparam seu lugar: Abdul Haseeb, Abu Sayed, Abu Saad Arkazy. Em seguida, foi a vez do porta-voz e de alguns coadjuvantes. Grandes perdas, mas não decisivas. O guia repassou ao imigrante, provavelmente de origem síria ou do Oriente Médio, uma foto semelhante de dois colaboradores. Como se o califa, notado pelo especialista Hassan Hassan, mandasse seu gerente coordenar a filial. Escolha enfatizar o vínculo ideológico e operacional. A promoção veio por meio de massacres, atentados suicidas, ataques a prisões e ataques a outros grupos étnicos.

Você destrói vidas, aumenta as tensões e se apresenta como uma referência para lutadores atraídos pela ideia de luta incansável, por terroristas que acompanham suas organizações, mas também por melhores salários. Relatórios apontam para US $ 400-800 por mês, além de forte compensação para as famílias dos mártires. Aspectos, esses, nunca são secundários. O fator humano, as questões pessoais, a ideologia da “vitória” tornam-se um grande motivador para uma máquina em movimento.

Os Estados Unidos e o Talibã tentarão se opor a eles para neutralizar os líderes, facilitadores dos ataques e qualquer um de seus porta-vozes. Ação que requer boas informações. Porque os procurados estão em áreas remotas entre o campo e a serra onde podem comprar cumplicidade. Outros dormem nas cidades. Neste ponto, a célula que ativa o Bomb Man em um centro urbano com certeza causará um grande número de vítimas Aumenta o efeito da publicidade. A presa vira caçadora, zombando do oponente que a persegue, marcando os tempos.

O desafio do Estado Islâmico Isso poderia mudar o programa de Joe Biden para acabar com o uso de drones. A Casa Branca, querendo limitar seu uso impondo um controle mais rígido, encomendou a uma equipe um estudo de sete meses, mas agora ela estará disposta a conceder mais autonomia aos comandos que seguem as frentes afegã e somali. revisão revela O jornal New York Timesimpostas pelas necessidades operacionais. Confirmação do princípio mencionado pelo comentarista: "Uma guerra não termina enquanto o inimigo não disser que acabou".