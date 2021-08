Ataque em Cabul, 13 americanos mortos no aeroporto do Afeganistão: quem são eles – Corriere.it

a partir de Andrea Marinelli

Quando terroristas da Al-Qaeda atacaram as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, Muitos dos 13 soldados americanos mortos no atentado a bomba em Cabul na quinta-feira ainda não haviam nascidoOu eles eram apenas crianças. A última vítima deste guerra sem fimE Ele foi martirizado em um ataque suicida no Aeroporto Hamid Karzai, eles estavam no Afeganistão para a administração Evacuação de civis americanos e afegãosPara apagar a luz de uma missão de vinte anos: Suas identidades foram reveladas entre sexta e sábado, e seus nomes foram revelados Eles foram confirmados pelas autoridades locais em todos os cantos do país – da Califórnia a Ohio, do Tennessee a Massachusetts – ou pelos próprios membros da família, que devem ser notificados dentro de 8 horas após a morte e que começaram o luto por seus entes queridos nas redes sociais redes.

Nicole JA sargento dos fuzileiros navais dos EUA, de 23 anos, é mais conhecida por sua foto segurando um bebê durante as evacuações, que ela postou uma semana atrás no Instagram com a legenda “Eu amo meu trabalho”. A foto se tornou um dos símbolos dos esforços dos militares dos EUA em nome dos civis afegãos e foi posteriormente republicada pelo Departamento de Defesa dos EUA no Twitter. Originalmente de Roseville, Califórnia, ela era responsável pela manutenção da 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais.



O cabo foi uma das primeiras vítimas identificadas Riley McCollumO jovem de 20 anos de Bondurant, Wyoming, se casou em fevereiro e esperava um bebê em três semanas. Ele nasceu em fevereiro de 2001 e desde os três anos atirava com uma arma de brinquedo e sonhava com o alistamento: não suportava a injustiça, lembra seu pai Jim, e defendia seus camaradas intimidados. Ele ingressou assim que completou 18 anos e pediu ao pai que assinasse o mandato. O pai, que não pôde se alistar por motivos médicos, disse que queria partir o mais rápido possível. Diga ao Al. Assim que ele terminar seu envolvimento com os fuzileiros navais dos EUA Washington Post Sua irmã, Cheyenne, gostaria de ser professora de história ou treinadora de luta livre, esporte que ela praticou no colégio. A primeira missão de Riley McCollum no exterior foi na Jordânia em abril, então sua unidade foi enviada ao Afeganistão para garantir a segurança do aeroporto de Cabul. Depois de partir para o Afeganistão, seu pai Jim encontrou paz de espírito verificando o ponto em um chat do Messenger: Se estiver verde, seu filho Riley estava online, então ele estava vivo. Quando soube do ataque na quinta-feira, Jim McCollum correu para verificar seu telefone, mas desta vez o ponto estava cinza. Você está bem perguntou e não recebeu resposta. Ontem à tarde, no meu coração, eu já sabia, disse sexta-feira em O jornal New York Times. Então, às 3h30, dois fuzileiros navais bateram em sua porta, trazendo a terrível notícia. READ Emmanuel Macron em testes nucleares na Polinésia Francesa



Eu fiquei em casa do trabalho na quinta-feira por causa de um ataque e eu sabia que meu filho Karim estava lá, ele disse Besta Diária Steve Nikoi, um trabalhador da construção civil de Norco, Califórnia. Fiquei sabendo que os fuzileiros navais ligam para as famílias em 8 horas. Por volta das 19h15, vi esses caras chegando em casa. Ele já entendeu o destino de seu filho Kareem Nikoui, também na casa dos vinte anos, é campeão de artes marciais. Ele estava esperando por eles porque queria interceptar as más notícias antes que sua esposa ou outros filhos voltassem e vissem os fuzileiros navais. Ele disse que eles ficaram mais chocados do que eu. No final, fui eu quem os tranquilizou, mas queria que fossem embora o mais rápido possível para que nenhum membro da minha família os conhecesse. Além da dor, a raiva pela morte do namorado se esconde no peito de Bab Nikoi. “Gostaria de respeitar o presidente Biden, mas não posso”, disse o pai, que votou em Trump e ficou feliz em alistar seu filho durante seu governo. Eu realmente pensei que ele não colocaria os outros em perigo. Em vez disso, mandaram meu filho embora como um transeunte de papel, enquanto o Talibã fornecia segurança. Biden lhe deu as costas, por culpa de nossos líderes militares. E a mãe Shanna Chappelle postou no Instagram a última foto que o filho dela mandou, tirada no domingo.O da esquerda, Ed) A Sra. Chappelle escreveu: Senti a alma deixando meu corpo e gritei que não podia ser verdade. Nenhuma mãe ou pai deve saber que seu filho se foi. Nos últimos dias, ele havia enviado vídeos com crianças afegãs ao aeroporto. Tente dizer oi, ele dirá para alguém.





Max Soviak Ele tinha 22 anos e era um oficial médico da Marinha. Ele era de Berlin Heights, Ohio, jogou futebol no colégio e se alistou com o sonho de servir na Marinha. Todos se voltaram para Max em situações difíceis. Ele disse: Ele era enérgico e emocional O jornal New York Times Treinador Jim Hall. Edison High School em Milan, Ohio, onde se formou em 2019, disse em um comunicado que ele era um bom aluno, frequentava esportes e outras disciplinas e era respeitado e amado por todos que o conheciam. Sua morte foi confirmada por sua irmã mais velha Marilyn no Instagram. Ele era um maldito médico, estava lá para ajudar as pessoas, e agora que ele se foi, minha família nunca mais será a mesma. Há um buraco do tamanho de Maxton que nunca mais será preenchido. Ele era apenas um menino, e nós os estamos mandando lá para morrer. Caras com famílias, que agora têm um buraco como o nosso. Um amigo da família, Jason Garza, abriu uma campanha de arrecadação de fundos para a família Soviak no GoFundme, que em poucas horas arrecadou US $ 16.000 de 331 doadores. A família está passando por muito sofrimento, queríamos livrá-los de todo pensamento financeiro para que eles só pudessem pensar em si mesmos agora. Os pais, Kip e Rachel Soviak, contaram Washington Post Que ele ouviu recentemente em uma chamada de vídeo. Ele disse a eles para não se preocuparem. As crianças não vão deixar nada acontecer comigo. Em vez disso, a mãe disse que eles saíram juntos. READ “Agente Chauvin é culpado de assassinato” - Corriere.it



Ele tinha vinte anos Jared Schmitz, um fuzileiro naval de St. Louis, Missouri: Ele sempre sonhou em se alistar e, como McCollum, ele veio da Jordânia. Ele disse ao canal local que sua vida significava muito mais do que isso Chemox Seu pai, Mark, recebeu a notícia às 2h40. Fiquei arrasado com a ideia de nunca reconhecer o homem que me tornei.



Ele também tinha vinte anos David Lee Espinosa, que nasceu em Laredo e morava com a família em Rio Bravo, no Texas. Ele era um menino calmo, reservado, mas generoso, que se matriculou imediatamente após terminar o ensino médio em 2019. Ele foi corajoso o suficiente para sair para ajudar as pessoas. Ele disse: Foi assim mesmo, foi perfeito Laredo Morning Times Sua mãe é Elizabeth Holguin. Ela tinha ouvido na quarta-feira passada e, antes de desligar, estava sussurrando “eu te amo”. Seu nome foi confirmado pela polícia local, que ergueu bandeiras de meio mastro e expressou sua tristeza com um comunicado postado no Facebook. Semper Fay escreveu ao departamento de polícia em uma carta de condolências, observando o emblema do Corpo de Fuzileiros Navais. Obrigado pelo seu serviço.





Hunter Lopez, 22, queria se tornar um subchefe de polícia como seus pais assim que deixassem os fuzileiros navais. Hunter foi um escoteiro na estação Palm Desert de 2014 a 2017. Ele foi morto por usar um uniforme da Marinha dos EUA com amor e orgulho, escreveu a Riverside Sheriff’s Association, emitindo uma declaração em nome de seus pais, a Delegada Xerife Alicia Lopez. Capitão Herman Lopez, que pediu que as doações fossem feitas ao Fundo de Socorro da Sociedade. Como seus pais, que servem à nossa comunidade, estar na Marinha não era um trabalho para Hunter, mas sim um convite. Com seus camaradas ele foi arrebatado de nós tão cedo, não há palavras para expressar o quanto sentimos sua falta. Sempre Fi.



Os fuzileiros navais eram de Omaha, Nebraska Página de Daegan, 23, apaixonado por hóquei – torcer pelo Chicago Blackhawks – e pesca. Ele sempre será lembrado por seu exterior duro e coração grande, escreveu a família na sexta-feira após ouvir a notícia. Ex-escoteiro, ele acabara de frequentar o ensino médio e trabalhava em Camp Pendleton, no sul da Califórnia. A família escreveu que ele estava sempre esperando para ir para casa e passar um tempo com sua família e muitos amigos em Nebraska. Para seus irmãos mais novos, ele era seu companheiro de brincadeiras favorito, e para seus amigos ele era um menino feliz com quem eles sempre podiam contar.





Ryan Knauss Ele era um soldado do Exército dos EUA, um jovem zeloso que amava seu país, vovô Wayne lembrou na sexta-feira. Ele era de Knoxville, Tennessee, foi convocado logo após terminar o ensino médio, ele já estava estacionado por 9 meses no Afeganistão e tinha acabado de concluir o treinamento em Psicologia Operacional. A madrasta Lenny Knaus disse que ele era um homem muito inteligente e engraçado, lembrando como o jovem de 23 anos gostava de construir coisas com as próprias mãos e trabalhar no jardim com sua esposa Alina. A família soube de sua morte na manhã de sexta-feira. Foi um choque. Disseram-nos que as vítimas foram 12 fuzileiros navais e um fuzileiro naval, enquanto nosso neto estava no Exército. Estávamos orando pelas famílias das vítimas sem saber que ele havia perdido a vida, disse a avó de sua mãe, Evelina Knaus. O avô Wayne disse que ele era um cristão devoto que frequentou escolas religiosas até o ensino médio. Nós nos encontraremos novamente no céu. READ Zombando da Covid e do bloqueio, comentarista britânico expulso da Austrália



Sargento do Corpo de Fuzileiros Navais Darren Taylor Hoover Jr., 31, era um ex-jogador de futebol do colégio em Midvale, Utah, e se matriculou 11 anos atrás. O padre Darren disse que ele era a pessoa mais adorável, altruísta e compreensiva que você poderia conhecer Washington Postque recebeu cartas de condolências de dezenas de fuzileiros navais que haviam servido como sargento. Eles disseram que aprenderam muito com ele, e ele é um líder, disse Darren Hoover Sr. Ele fez o que amava, instruiu seus homens e esteve com eles até o fim. Ele amava os Estados Unidos e provou isso com seu serviço. Estamos quebrantados e próximos das famílias de seus irmãos caídos.



além disso Juhani RosarioO jovem de 25 anos era sargento da Marinha. Ela nasceu em Lawrence, Massachusetts e foi membro da Equipe de Engajamento de Mulheres do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Após a formatura, ela foi para a Bridgewater State University e matriculou-se nela. O major Kendres Vasquez, que ofereceu as condolências da administração à família Rosario, disse que a família agora quer que sua privacidade seja respeitada e Johani seja lembrado como uma heroína.



Dylan Merula, 20, era de Rancho Cucamonga, Califórnia, onde se formou na Los Osos High School. Segundo sua mãe, Cheryl, para a CBS2, ele passou menos de duas semanas em Cabul, sonhando em cursar uma universidade e estudar engenharia. Ele me disse: “Não poderei falar por um tempo, eles estão nos enviando para outro lugar. Eu te amo, vejo você em breve.” Foi sua última mensagem.

Humberto Sanchez Ele era de Logansport, Indiana, tinha concluído o ensino médio por quatro anos e era cabo do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele não tinha nem 30 anos e tinha toda a vida pela frente, disse Chris Martin, prefeito de Logansport, sem confirmar o nome. Quaisquer que sejam seus planos para o futuro, ele corajosamente o sacrificou para proteger a vida de outras pessoas.