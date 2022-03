“Lá eles desativam o transceptor…”. Imprudência do czar e seus homens

Nas últimas horas, surgiram fortes suspeitas, apoiadas por evidências, de que Vladimir Putin e seus principais líderes estão travando uma guerra na Ucrânia de o porão Armas nucleares ultra-secretas. Após a aparição pública do czar no Estádio Luzhniki de Moscou em um comício pró-Kremlin, movimentos de aeronaves usados ​​por altos funcionários de Moscou mostram que Putin pode estar em um bunker perto de Surgut, no oeste da Sibéria.

Hipóteses sobre Shoigu

De acordo com o famoso jornalista investigativo búlgaro Christo Grosev, acredita-se que ele seja o Ministro da Defesa Sergei Shoigu, que está misteriosamente desaparecido há várias semanas e só recentemente apareceu em uma foto divulgada pelo Kremlin, mas cuja veracidade é questionável, pode ser encontrada em um bunker perto de Ufa, nos Urais, 725 milhas a leste de Moscou. Essa teoria é apoiada pela filha Ksenia Shoigu, 31, que visitou Ufa (onde foi filmado) por cerca de três dias desde 22 de março, quando foi relatado que o ministro da Defesa tinha problemas cardíacos.

Onde está Putin?

Como eu mencionei antes Correio diárioE a coloque dentro Ele poderia se esconder em um covil ultra-secreto em outro lugar.” Estamos vendo mais voos, e eles estão mais reservados do que o de Ufa ‘, disse ele ao jornal inglês Grosev. Estes são planos de estado e eles desativam seus transponders em algum lugar ao seu redor Surgut“, Adicionar. É a capital petrolífera da Rússia e está localizada a cerca de 1.800 milhas a nordeste de Moscou. “ Parece que a fase final é completamente privada, e muito provavelmente há um esconderijo de elite lá, com a elite do governo Anteriormente, outras alegações diziam que Putin mudou seus parentes mais próximos para um refúgio nas montanhas de Altai, cerca de 1.100 milhas a sudeste de Surgut e 2.360 milhas a leste de Moscou. Grosev também sugeriu que o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov e Trabalhando no cache por semanas Desde que ele desapareceu de “todos os radares”.

O que significa abóbada?

O uso de bunkers de alta segurança neste momento do conflito, se confirmado, pode ser sinônimo de Aviso Isso sugere que Putin estaria disposto a implantar armas nucleares, um movimento que levaria a uma retaliação inevitável. Gruzef, que tem ligações com a agência de investigação britânica Bellingcat, disse: Tenho certeza que Shoigu está em um cofre “.Seguindo os movimentos de seu avião pessoal, voos muito frequentes para Ufa foram interceptados.” s. Saber que também existem esconderijos protegidos nessa área dá uma resposta clara sobre onde ele mora Ele acrescenta em entrevista ao canal Ucrânia – 24ao apresentador de TV Yevgeny Kiselyov, disse que acreditava na posição das coisas diante disso “ Uma conclusão puramente analítica. Não pode haver outra explicação.” Se a estratégia de guerra do Kremlin pressupõe um ataque nuclear, como afirmou o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, de quem falamos em nosso jornal.

‘Eles devem se esconder com antecedência’

A tese do investigador combinada com várias áreas de evidência é impecável. E então, no caso de um possível ataque nuclear, fica claro que os comandantes devem ser os primeiros a se esconder para não colocar suas vidas em perigo. Outra teoria é que Putin fez uma pausa no trabalho durante a pandemia entre novembro e dezembro de 2020, quando visitou Sarov e Tobolsk, a centenas de quilômetros de Surgut, para inspecionar bunkers de emergência. Dois anos atrás, talvez, sua mente estava planejando algo tão implacável quanto aconteceu naquela época.