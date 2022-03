Guerra na Ucrânia e mídia local: “Explosões no distrito militar da cidade russa de Belgorod”

Para os cidadãos de uma cidade Belgorodna fronteira comUcrânia, fala de uma poderosa explosão em um depósito militar que ocorreu à noite perto da vila de Krasny Oktyabr. De acordo com o governador do distrito, Vyacheslav Gladkov, que ativou o serviço de emergência, atualmente não há relatos de mortes ou ferimentos de civis. E nas redes sociais, há dezenas de vídeos feitos por moradores, nos quais se ouvem rugidos e se veem chamas. Nos últimos dias, em Belgorod, um capelão militar russo foi morto por um Ataque com mísseis ucranianos. O Departamento Militar do Patriarcado de Moscou afirmou nas redes sociais que Oleg Artyomov estava na vila de Zhuravlyovka quando foi “bombardeado por um lançador de mísseis Smirch ucraniano e morreu”. Isso foi do padre A primeira morte em solo russo Por causa do fogo ucraniano que foi anunciado desde o início do ataque russo à Ucrânia.