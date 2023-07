A Rússia pode recorrer a um ato terrorista na Usina Nuclear de Zaporozhye. A afirmação foi feita pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após conversas com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, em Kiev. Temos dito há algum tempo que há uma ameaça séria. Porque a Rússia está tecnicamente preparada para causar uma explosão local na fábrica que pode levar à liberação de materiais perigosos no ar. Nós transmitimos isso muito claramente. Estamos discutindo tudo isso com nossos parceiros para que todos entendam por que a Rússia está fazendo isso e pressionando politicamente a Federação Russa para que eles nem pensem em algo assim”, disse Zelensky, respondendo às perguntas dos repórteres de acordo com o Kviv. Publicar.

Segundo Zelensky, os ocupantes russos recorrem a ações terroristas porque seu exército mostrou fraqueza no campo de batalha ao longo do ano. Portanto, os russos estão tentando impedir as Forças de Defesa da Ucrânia com atos terroristas, como o bombardeio da represa de Kakhovka ou um potencial ato terrorista em Zaporizhye. Para Zelensky, a Federação Russa quer provar que sua guerra de agressão contra a Ucrânia é perigosa para o mundo, “para que as pessoas tenham medo dela. E então alguns parceiros depois, especialmente os céticos, começam a parar politicamente nossa ofensiva anti-Ucrânia ações.