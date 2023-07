O que acontece se você não lavar o cabelo por uma semana: Louco

Quantas vezes por semana devemos lavar o cabelo? E se passarmos mais tempo, o que acontece? a verdade.

o Poesia Limpos, brilhantes e perfumados, eles fazem você se sentir bem consigo mesmo e, mesmo que o estilo seja feito, não poderíamos pedir nada melhor, especialmente para as mulheres.

No entanto, há uma pergunta que muitos fazem. Não tanto no verão, quando o calor obriga a lavar o cabelo com mais frequência do que o normal, mas no inverno.

ou seja: com que frequência devemos lavá-lo? E se fizermos isso apenas uma vez por semana ou até com menos frequência, o que acontece?

A verdade que você não esperava O número de vezes que você lava o cabelo. O que acontecer pode te surpreender, você certamente não esperava.

A pergunta que todos estão fazendo

Há pessoas que podem sobreviver sem lavar o cabelo Até 10 dias sem que ninguém perceba. Talvez eles só precisem rever o estilo quando começarem a ficar um pouco bagunçados com o passar dos dias, mas no geral eles sempre parecem limpos. Resumindo, inveja. Pelo contrário, há quem, se não lava diariamente, parece que lubrificou a cabeça.

Também faz diferença o ambiente. Quem mora em cidade com smog precisa de uma frequência maior do que quem mora no campo com ar mais limpo. Você certamente perceberá mais tarde que quando você anda de moto ou bicicleta, os comprimentos ficam cada vez mais sujos. Mas então, qual é a regra?

Quantas vezes por semana você lava o cabelo?

Se você é um dos sortudos que pode não lavar o cabelo todos os dias, mas sim uma semana inteira, saiba que mesmo que pareçam limpos, na realidade não é exatamente o mesmo. E que não é uma boa ideia passar muito tempo entre os shampoos. Por que? Porque o folículo de onde vem o cabelo está entupido com sujeira, graxa e poluição. Impedir a oxigenação adequada. Isso foi comprovado por um estudo já realizado em 1994, que ele apresentouCentro de Pesquisa em Toxicologia Industrial, Lucknow.

comentado revista vogue Adolfo RemartinezFundador da marca Najila Wesley Especialista em cuidados com os cabelos: “Naquela época, foi demonstrado que partículas poluentes, fumaça e gases se depositam no cabelo e no couro cabeludo, causando reações inflamatórias e irritantes que podem levar à queda de cabelo.” Então, uma semana é bastante. Ao mesmo tempo, nem sempre é necessário lavá-los diariamente e, em qualquer caso, é melhor usar um shampoo adequado e dedicado.