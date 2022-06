Putin e o supermíssil “pronto para o ano”. Armas alemãs em Kyiv – Corriere.it

A partir de Paolo Valentino, repórter de Berlim

“Estamos nos fortalecendo diante das ameaças”, disse o líder russo. Mas, de acordo com muitos especialistas, as declarações de Moscou vão além da empregabilidade real das armas de Moscou

do nosso repórter

Berlim – Será Trabalhando até o final deste anoO Super ICBM

SarmatA arma mais avançada e temida do arsenal do Kremlin. O anúncio foi feito por Vladimir Putin Em pessoa, falando com jovens graduados das academias militares russas. “Não há dúvidas sobre isso “Seremos mais fortes”, disse o presidente russo.novamente com base em suas regras de referência: “Diante de novas ameaças e riscos, Desenvolveremos e fortaleceremos nossas forças armadasÀ luz das lições dos conflitos modernos.

O Sarmat (código OTAN SS-X30 Satan 2) foi testado novamente em abril, um dispositivo movido a líquido, com Alcance de mais de 18.000 kmE a Capaz de instalar até doze ogivas termonucleares Cada um com marcação independente. Mas também poderia servir de porta-aviões para o novo veículo planador hipersônico Avangard, a arma que Vladimir Putin ostentava como arma decisiva, teoricamente capaz de “penetrar” até mesmo o sistema antimísseis americano Thaad, evitando a interceptação graças à trajetória que passar sobre o pólo sul. De acordo com o chefe da Agência Espacial Russa, Dmitry Rogozin, 50 Sarmats estarão operacionais até o final de 2022.

Mas Putin também falou do reforço imediato das forças russas que participam guerra na ucrânia. Segundo o chefe do Kremlin, já foram entregues os novos sistemas de defesa antimísseis S-500 “que não têm igual no mundo”. Segundo o comandante das Forças Aeroespaciais Russas, Sergei Sorokin, os mísseis S-500 podem atingir alvos mesmo no espaço. Até que ponto as declarações do Kremlin correspondem à realidade deve ser testado. De acordo com muitos especialistas ocidentais, a política da declaração de Moscou muitas vezes vai além dos dados reais sobre a usabilidade e confiabilidade dessas armas. Mas seria um grave erro, é claro, subestimar o potencial militar da Rússia. READ Cúpula de Genebra para Putin: "Biden, o grande estadista, teve um encontro construtivo com ele" | Presidente dos EUA: Minha agenda não é contra a Rússia

Enquanto isso, ontem O governo alemão anunciou oficialmente pela primeira vez a lista de armas que a Alemanha já havia entregue às forças ucranianas e às que estão em processo de fazê-lo.. Nada de novo, mas a confirmação de que foram entregues 900 bazucas com 3.000 munições, 100.000 granadas, 2.700 lançadores de foguetes Strela, 500 lançadores de foguetes Stinger, 100 metralhadoras, 16 milhões de munições e 14.900 minas antitanque.

Nestas horas, 7 2000 obuses autopropulsados ​​chegaram à Ucrânia, as primeiras armas pesadas fabricadas na Alemanha, cujo fornecimento continuará nos próximos dias e semanas. Inclui 30 tanques antiaéreos Gepard com 6000 munições, 54 veículos blindados M113 para transporte de tropas, sistema de defesa antiaérea Iris-T SLM capaz de defender sozinho uma grande cidade, 10 canhões anti-drone, 6 milhões de munições para armas individuais, 10.000 munições para artilharia, 32 drones de reconhecimento.