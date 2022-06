Guerra da Ucrânia Rússia, as últimas notícias de hoje sobre a crise. diretamente

Energia e Mídia: O governo alemão caminha para um estágio de “alerta” de gás

O governo alemão se preparará para anunciar em poucos dias o segundo nível, o nível “alerta”, do plano nacional de emergência de gás. Wilt escreve, citando círculos da indústria de energia, mas sem obter confirmação do Ministério da Economia. Da atual Fase 1 de ‘Alerta Antecipado’, anunciada no final de março, passará para a Fase 2. O segundo nível de alerta provavelmente seguirá o Nível 3 de ‘Emergência’, anunciado em caso de uma escassez física de Gás na Alemanha, com a necessidade de intervenção direta do Estado na distribuição. Entretanto, a segunda fase poderá aumentar imediata e significativamente o custo do gás natural para todos os consumidores. Ainda de acordo com Welt, o novo nível de alerta deve ser anunciado dentro de cinco a dez dias. O pré-requisito para declarar uma transição para o nível de “alerta” é uma “grave diminuição dos fluxos de gás” ou “falha técnica prolongada de infraestrutura crítica”. O “alto risco de falta de oferta a longo prazo” também pode desencadear a mudança. Esses padrões podem agora estar em vigor.