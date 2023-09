Aqui está o porquê, análises e as últimas notícias

A Ucrânia ainda tem um mês, talvez 45 dias, para aproveitar ao máximo a sua contra-ofensiva na guerra contra a Rússia. Depois, à medida que as condições meteorológicas pioram e o inverno se aproxima, as manobras de campo tornar-se-ão mais complexas. O quadro é pintado, à medida que as operações das forças de Kiev entram numa fase decisiva, pelo General Mark Milley, Chefe do Estado-Maior dos EUA, que actualmente rejeita julgamentos negativos excessivos.

Leia também

“A ofensiva começou há cerca de 90 dias. Foi mais lenta do que o esperado. Mas há uma diferença entre o que Clausewitz chamou de guerra no papel e uma guerra real”, afirma o general, sublinhando que ainda faltam “30 0 45 dias”. um longo período de luta, antes que chova e granizo.

“É muito cedo para dizer como isso terminará. Os ucranianos tiveram sucesso parcial no que fizeram, e isso é importante.” “Depois vai chover. Vai ficar muito lamacento. Nesse ponto será difícil manobrar e depois chegará o inverno. Nesse ponto veremos como vai. Mas agora é muito cedo para dizer se o contra-ataque falhou ou nãoMillie aponta.

Novas armas em breve, o que muda?

Nas próximas semanas, Kiev terá à sua disposição o novo pacote de ajuda preparado por Washington. Chegaram munições de urânio empobrecido, em particular projécteis de 120 mm para os tanques Abrams, que deverão estrear-se na Ucrânia em breve. Além disso, os Estados Unidos estão a considerar a possibilidade de lançar um míssil de longo alcance, o Atakum, que poderia ser uma verdadeira mudança de jogo num contexto que é actualmente quase proibido.

“Os ucranianos fizeram progressos contínuos. Ainda não terminaram, a guerra ainda não acabou. Não terminaram esta fase que tentam completar com uma série de objectivos. É muito cedo para dizer como terminará. .” Geral se repete.

Contra-ataque, onde os ucranianos chegaram

As últimas notícias indicam progressos na região de Robotin, na região de Zaporizhzhya, não muito longe do centro estratégico de Tokmak, que tem elevado valor logístico para a Rússia. “Continuamos a fazer ligeiros progressos na área de Robotyn. Cerca de um quilómetro e meio de território ucraniano foi libertado”, disse o Comando Sul, sem esclarecer quando foram feitos os últimos progressos.

Nas diversas análises, para se ter uma visão mais completa, pode-se também fazer referência à contra-ofensiva lançada por Kiev na segunda parte de 2022. No ano passado, as forças russas foram empurradas para leste a partir da região de Kharkiv: a Ucrânia retomou a cidade de Liman em 2022. Em 30 de setembro de 2022 E depois de mais 6 semanas, por volta de meados de novembro, ele conseguiu a libertação de Kherson.