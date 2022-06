Uma oração pelo fim do conflito

estrutura

Em oração pela paz. Atribuindo Mary a um mundo dividido pelo ódio e engolido pela guerra. Na terça-feira, 31 de maio, às 18h, no final do mês tradicionalmente dedicado à Virgem, o Papa rezará o Rosário diante da estátua de Maria Regina Pacis na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Esta é a estátua, encomendada por Bento XV e desenhada por Guido Galle, colocada na ala esquerda da igreja. A Virgem é representada com o braço esquerdo erguido em sinal de fim da guerra, enquanto segura o Menino Jesus na mão direita, pronto para deixar cair o ramo de oliveira que simboliza a paz. Flores são esculpidas na base para simbolizar o florescimento da vida e o retorno da paz. É costume que os crentes coloquem pequenos cartões manuscritos indicando as intenções de oração aos pés da Virgem. O Papa colocará uma coroa de flores na parte inferior da estátua antes de dirigir suas orações à Virgem e deixar sua própria intenção. A escolha do local não é acidental. Além da associação do Papa com a Baslica na partida e no retorno de cada viagem apostólica, a estátua foi construída em 1918 justamente para exigir o fim do conflito, no caso da Primeira Guerra Mundial.

Em 31 de maio, Francesco não estará sozinho. Acompanhando-o na oração, meninos e meninas que receberam a Primeira Comunhão e a Confirmação nas últimas semanas, escuteiros, representantes da ardente Juventude Mariana (Gam), membros da Gendarmaria vaticana, da Guarda Suíça e das três dioceses de Roma dedicadas à Virgem Maria, Rainha da Paz, com membros da Cúria Romana.

Além disso, como mais uma prova de sua proximidade com aqueles que pagam o preço mais alto pelo conflito, eles foram convidados a recitar dezenas de rosários: uma família ucraniana, pessoas associadas às vítimas da guerra e um grupo de capelães militares com eles. órgãos interessados.

Além disso, muitos outros santuários ao redor do mundo compartilharão a Oração Mariana, incluindo o Santuário da Mãe de Deus (Zarvanitsya) na Ucrânia e a Santa Casa de Loreto. Outros templos dedicados à Virgem e associados a Roma serão: Catedrais de Nossa Senhora da Salvação no Iraque. Nossa Senhora da Paz na Síria; Maria Rainha da Arábia no Bahrein. Além dos santuários internacionais: o santuário de Nossa Senhora da Paz e a Boa Viagem. Santuário Internacional de Jesus Redentor e Mãe Maria; Reserva Jasna Gora (Polônia); Santuário dos Mártires Internacionais da Coreia; Santuário de Nossa Senhora de Knock Internacional; Santa Virgem do Santo Rosário; Madonna, Rainha da Paz; Nossa Senhora de Guadalupe; Senhora Lurdes.

No final do mês mariano – explica uma nota – o Papa Francisco gostaria de oferecer um gesto de esperança ao mundo, assolado pelo conflito na Ucrânia e severamente afetado pela violência nos muitos teatros de guerra que ainda estão ativos.

Aqui está a oração do Papa

“Ó Maria, Mãe de Deus e Rainha da Paz, durante a pandemia nos reunimos ao seu redor para pedir sua intercessão. Pedimos que você apoiasse os pacientes e fortalecesse a equipe médica; Pedimos misericórdia aos moribundos e enxugamos as lágrimas daqueles que sofreram em silêncio e solidão. Esta noite, no final do mês especialmente dedicado a você, aqui estamos novamente diante de você, Rainha da Paz, para lhe implorar: Dê o grande presente da paz e pare logo a guerra que está acontecendo em diferentes partes do mundo há décadas, e que também invadiu o continente europeu”.

É o que o Papa dirá esta tarde no início do Rosário.

como rastrear

A oração será transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé, todas as redes católicas do mundo estarão conectadas e estarão disponíveis para surdos e deficientes auditivos através da tradução para a língua gestual italiana LIS.