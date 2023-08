“Luta violenta, corte o pé, havia sangue por toda parte.”

Estava acima do dela navegar Quando ele percebeu em um instante que estava em perigo. a navegador Ele estava curtindo as ondas Em Lighthouse Beach, no estado australiano de Nova Gales do Sul, quando algo dá errado.

Um o tubarão branco A partir de 4 metros, na verdade, tem apegado suas pernas, mas ele não perdeu a coragem e iniciou uma briga violenta que durou cerca de 30 segundos. Lute até o fim sangue com o grosso animal que finalmente foi embora.

Como reportado 9 notíciasO protagonista da história é Toby Page. O surfista lutou por cerca de 30 segundos antes de retornar à costa com uma grave lesão na perna.

Tirando TubarõesNa verdade, aconteceu separado claramente um pé Mas não só. Ele foi imediatamente levado ao hospital e passou por diversas cirurgias: «Ele precisará de várias cirurgias e anos de reabilitação pela frente», disse o genro. Mas um homem deveria considerar-se sortudo. Poucas pessoas podem relatar ter sido atacadas por um grande tubarão branco deste tamanho.

Após o ataque, a Praia do Farol foi fechada. Uma jovem testemunha contou como foi o show «Realmente assustador, ele levantou o pé e o mar ficou vermelho em um instante – havia sangue por toda parte».

