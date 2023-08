Ele perde todas as economias de sua vida

Bebericar as economias de sua vida e depois ter uma surpresa desagradável não é divertido para ninguém. Foi o que aconteceu com uma senhora idosa.

Existe um velho ditado, de autoria desconhecida, que fala do suposto poder dos bancos. O velho ditado é mais ou menos assim: “Dê uma arma a um homem e ele roubará um banco. Dê-lhe um banco e ele roubará o mundo.”

Será mesmo que vai ser assim? As instituições bancárias realmente roubam o mundo inteiro? Ainda são negócios e estão lá porque pretendem ser lucrativos no final do mês.

Não devemos negar o facto de que, durante os últimos 20 anos, muitos bancos faliram Muitos poupadores que perderam todas as suas economias.

Somente aqueles que tiveram sorte, diante de uma longa e cansativa batalha jurídica, conseguiram recuperar uma parte do seu dinheiro.

por esta razão Muitas pessoas guardam dinheiro em casa. Mas pode realmente ser considerado um ambiente para cada um de nós? nem sempre.

Mesmo que sejam raros, eventos como inundações ou incêndios podem destruir tudo e, como sabemos muito bem, Notas de papel Eles não são difíceis.

Uma senhora idosa viu todas as suas economias virarem fumaça de uma forma muito estranha: Os insetos os comeram.

As economias da velha foram… em partes

Khair Al-Azhar que mora na Malásia e é neto da velhaEle queria contar no Facebook o que aconteceu com sua avó.

Foram os cupins que comeram muitas das notas que a mulher havia guardado. Para ser mais preciso, a velha pretendia gastar muito dinheiro na viagem Prevista para 2024, a direção de Meca.

O que havia dentro da caixa que os cupins comeram? 30.000 ringgits malaios, equivalentes a 6.000 euros. A maior parte desse dinheiro pode ter sido perdida.

Uma história triste da qual alguém zombouEle queria visitar a Terra Santa, mas todo o seu dinheiro foi comido pelos insetos da praga bíblica.

alguns dias atrás,A velha abriu a caixa Cadê o dinheiro e vi que ele estava praticamente comido.

Seu sobrinho tirou uma foto e postou nas redes sociais. Esta postagem se espalhou rapidamente, como esperado.

O banco lhe dará novas notas?

Todas as notas se transformaram magicamente em folhas. No folheto logo abaixo da imagem, lemos que a velha enviou mais de metade do dinheiro (pelo menos o que não foi totalmente destruído) ao banco central do seu país, na esperança de que este lhe desse novas notas.

Seu sobrinho Khairul chegou a dizer que o ocorrido deveria ser interpretado como um “sinal do céu”. Ou seja, sua avó não era obrigada a visitar Meca.

Khairul fez um convite a todos que leram a postagem: “Não guardem dinheiro dentro de casa!”

método como qualquer outro método de convite Pessoas para enriquecer os bancosapenas para voltar à cotação inicial.