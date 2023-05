A disputa entre Bonaccini e Orsini, a primeira delas foi o confronto sobre a Ucrânia. Então os insultos voaram: “Eu falhei … um balão inflado …”.

Acusações e insultos se espalharam nas redes sociais entre o escritor Alessandro Orsini e o presidente da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. A briga começou com um tweet do jornalista Giovanni Rodriquez, que citou alguns dos comentários de Orsini sobre a parada militar na Rússia em 9 de maio: “A Rússia é assustadoramente forte, Putin é muito poderoso e tem mais apoio do que Biden.” Bonaccini comenta: “Acho que conheci algumas pessoas muito egocêntricas ao longo da minha vida, mas nunca ouvi um balão inflar assim.” A essa altura, Orsini confiou em sua página do Facebook uma longa resposta direta ao governador de Emilia: «Do ponto de vista pessoal, não me ofendem as indignidades do político mais inepto da Itália que corrompeu a fidelidade do partido. , em que ela era dominante, como uma galinha, – escreveu a socióloga no Facebook. Estou tão feliz que Bonaccini tenha levado esses tapas como candidato a secretário do Partido Democrata. Ele deveria estar se escondendo da vergonha em vez de ser ofendido no Twitter”.

Então Orsini, que ficou sob os holofotes do público principalmente por suas posições controversas sobre a guerra na Ucrânia, falou de uma “campanha violenta e desenfreada de difamações e insultos mesquinhos” contra ele. Uma dinâmica que provaria que o setor de informação italiano que lida com a guerra é “certamente muito corrupto” e comparável a países governados por regimes autoritários. Depois, o outro ataque pessoal: «Sou apenas um cara lutando contra a colonização do mundo da vida, mas não acho que Bonacchini tenha estudado Habermas e, portanto, acho que ele não tem ideia da colonização do mundo. O que faço em prol do meu país com a cultura, como instrumento de libertação de todas as formas de opressão. O maior partido italiano.” Depois a provocação: “Desde 1990 participei de 8 eleições administrativas, todas com preferências ou eleições diretas . Sobre o fracasso. Experimente e conversaremos sobre isso.

