“Alexey, que foi morto por Putin com Novichok, eu serei seu herdeiro.” – Notícias

“Meu marido foi morto por Putin.” A viúva de Alexei Navalny aponta o dedo sem hesitação ao Kremlin, sugerindo que a sua morte pode ter sido causada pela utilização do agente nervoso Novichok, que já tinha aparecido no envenenamento anterior do opositor, em 2020. Num vídeo publicado nas redes sociais, ela anunciou a sua vontade de assumir o legado político do marido.No mesmo dia ele chegou a Bruxelas para participar no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

Entretanto, a porta-voz da ex-dissidente Kira Yarmysh, mãe de Navalny, foi informada de que o corpo só será devolvido à família nos próximos 14 dias, durante os quais deverão ser realizados “testes químicos” não especificados. Yarmysh acrescentou que a mesma mãe e o advogado adversário impediram Sabah, pela segunda vez em três dias, de entrar no necrotério de um hospital.

A cidade ártica de Salekhard, para onde, segundo o site da oposição russa Mediazona, o corpo foi levado na noite de 16 de fevereiro, dia de sua morte na colônia penal IK-3.

Segundo Yulia Navalnaya, cujo vídeo de oito minutos se tornou viral, estes adiamentos confirmam que as autoridades estão “vivendo levianamente enquanto esperam que desapareçam os vestígios de outro Putin Novichok”. Uma referência à substância tóxica envolvida em ataques a Navalny e outros opositores no passado, como o da Grã-Bretanha em 2018 contra o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha. Mas Navalnaya esclareceu então que ainda não tinha certeza do método utilizado: “Com certeza vamos descobrir quem exatamente e de que forma precisa executou o crime, vamos citar os nomes e mostrar os rostos”.

A organização de proteção jurídica aos presos Ovd-Info lançou uma petição online exigindo a entrega imediata do corpo à família e afirmou já ter recolhido mais de 60 mil assinaturas. Mas quando solicitado a responder ao pedido da família, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin não tinha jurisdição sobre o assunto. O porta-voz sublinhou que “a investigação continua e estão a ser tomadas todas as medidas necessárias a este respeito”, considerando “grosseiras” as acusações feitas pelos países ocidentais contra Putin. “Essas sentenças, é claro, não

Pode não causar qualquer dano ao nosso chefe de Estado, mas certamente não dá uma boa imagem àqueles que o fazem.

Peskov continuou.

Portanto, Yulia Navalnaya disse em sua mensagem de vídeo que está pronta para assumir o comando do marido. “Vou continuar o seu trabalho, vou continuar a lutar pelo nosso país e apelo a que estejam ao meu lado”, disse ele, acrescentando que quer construir uma Rússia “como Alexei Navalny a imaginou, cheia de dignidade, justiça e dignidade.” Com amor.” Ela foi então recebida em Bruxelas pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que descreveu o dissidente como um “guerreiro” e condenou o que chamou de “a brutalidade do regime desonesto”.

“O Kremlin.”

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, por sua vez, disse: “Yulia Navalnaya é uma mulher que quer continuar a luta para defender a liberdade em seu país e enfatizou que a Rússia não é Putin e Putin não é a Rússia”. O Presidente da Farnesina acrescentou que o Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, em nome de todos, “garantiu-lhe que continuaremos a apoiar o direito de expressão na Rússia, para que possamos travar batalhas políticas, e exigiremos a libertação de todos os presos políticos.”

Farnesina anunciou que, por instruções de Tajani, o Encarregado de Negócios na Rússia, Pietro Sfera Carini, honrou a memória de Navalny depositando flores em Moscovo na Pedra Solovetsky, um memorial às vítimas da repressão política, tal como fizeram com outros diplomatas ocidentais. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos estão considerando impor mais sanções à Rússia por causa disso

A morte de Navalny. Embora o ex-presidente Donald Trump tenha quebrado o silêncio sobre o que aconteceu, evitando críticas ao Kremlin e interpretando-o como um sinal do colapso dos próprios Estados Unidos: “Fronteiras abertas, eleições fraudulentas e decisões judiciais injustas estão destruindo a América, somos um país em declínio”, afirmou Trump na sua rede social Verdade.

O silêncio da Hungria: as sanções contra Moscovo são apenas uma solução cosmética



“A União Europeia, que sofre de psicose de guerra, só pretende obedecer a Washington, aos meios de comunicação liberais e às ONG, lançando outro pacote de sanções” contra a Rússia “que são certamente completamente inúteis, e que servem apenas como uma solução cosmética” para coincidir com a segundo aniversário. Da guerra na Ucrânia. Isto foi escrito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Peter Szijjártó, presente no Conselho dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas, no Facebook. Budapeste bloqueou até agora a aprovação do 13º pacote de sanções da UE. Houve silêncio sobre a morte de Navalny e não houve reação do governo de Orban.

Berlim convoca o embaixador russo



O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão anunciou que convocou hoje o embaixador russo por causa da morte de Alexei Navalny e da repressão dos protestos de opositores políticos na Rússia. O anúncio foi feito hoje em Berlim por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, durante a conferência de imprensa do governo.

Ela disse que as “ações politicamente motivadas contra Alexei Navalny e muitos outros críticos do governo russo” mostram “a brutalidade com que o sistema de justiça russo age contra aqueles que pensam de forma diferente, e os meios que o presidente Putin usa para suprimir a liberdade de expressão na Rússia .” Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Ele acrescentou: “Condenamos tudo isso nos termos mais fortes e apelamos explicitamente à libertação de todas as pessoas presas na Rússia por razões políticas”. O governo alemão também apelou à Rússia para investigar as circunstâncias da morte de Navalny e entregar o seu corpo à sua família, segundo o porta-voz do governo Stephen Hebstreit.

Letónia e Lituânia protestam oficialmente contra a morte do dissidente



Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros da Letónia e da Lituânia convocaram hoje os Encarregados de Negócios das embaixadas da Federação Russa em Riga e Vilnius para manifestarem o seu protesto contra a morte de Alexei Navalny.

Durante a reunião, representantes dos ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países bálticos sublinharam a necessidade de esclarecer as circunstâncias da morte de Navalny e manifestaram a esperança de que os responsáveis ​​pelo assassinato do membro da oposição russa sejam levados à justiça.

O Ministério das Relações Exteriores em Vilnius também pediu a libertação imediata de todas as pessoas presas na Rússia nos últimos dias por causa da homenagem pública a Navalny.

Podcast – Quando Navalny disse à agência de notícias italiana ANSA, nunca desistirei



