De acordo com as autoridades ucranianas, a “tortura horrível” de civis pelos militares russos foi encontrada em Kherson.

As autoridades ucranianas disseram que a escala de tortura descoberta em Kherson era “aterrorizante”. Segundo o que foi revelado, o governo de Kyiv vai Descoberta de crimes de guerra em Kherson Após o abandono das tropas russas. Depois que as tropas se retiraram de Moscou, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que a cidade carecia de comida e água. Ele declarou que “o exército do Kremlin destruiu toda a infra-estrutura de serviços básicos antes de deixar a cidade: a população não tem meios de produzir pão e não tem acesso à água potável”.

Imediatamente após retomar a região, Kyiv localizou duas câmaras de tortura que foram usadas pelos militares russos para torturar oponentes políticos. Ainda há muitas histórias coletadas pelas autoridades ucranianas nos últimos dias sobre Prisões em massa e violência às custas da população. Centenas de pessoas desaparecidas: Segundo estimativas preliminares, pelo menos 600 civis foram sequestrados.

As histórias dos sobreviventes seguem um padrão recorrente: as forças russas supostamente invadiram casas e prenderam suspeitos de “colaboração” com as autoridades ucranianas, acusando-os de esconder armas para Kyiv. Os civis foram levados com um saco na cabeça para instalações de detenção temporária.

Lá vem eles Interrogado e espancado por soldados das forças armadas russas. Então alguns deles foram soltos, outros desapareceram. Alguns foram supostamente levados para campos de concentração na Crimeia, enquanto outros foram executados. Não está claro onde os corpos foram escondidos: há temores de que possa haver valas comuns nas quais centenas de corpos de civis e opositores políticos foram despejados à força.