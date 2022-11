Últimas notícias da Ucrânia. Suécia, Investigação: “Grave sabotagem em Nord Stream, vestígios de explosivos.” Kyiv: A guerra pode acabar antes das zonas de libertação

7:04

Zelensky: Mais de 10 milhões de ucranianos estão sem eletricidade

A partir de Kyiv Presidente Volodymyr vem preocupado Zelenskypor falta de energia elétrica. Atualmente – disse ele em um discurso ontem à noite – mais de 10 milhões de ucranianos estão sem eletricidade depois de uma nova onda de ataques com mísseis da Rússia que matou pelo menos 7 pessoas. “Estamos fazendo todo o possível para normalizar o fornecimento de eletricidade”, disse Zelensky. Ele acrescentou: “A defesa aérea ucraniana conseguiu derrubar 6 mísseis de cruzeiro e 5 drones”.

A Rússia bombardeou a Ucrânia ontem, atingindo várias instalações de energia e outros edifícios civis, menos de dois dias depois de um de seus ataques a bomba mais mortíferos. Sete pessoas morreram quando um míssil atingiu seu prédio de apartamentos em Vilnyansk, perto da cidade no sul do país Zaporizhia.

Funcionários do governo disseram que uma instalação de produção de gás e uma fábrica de mísseis em Dnipro estão entre os alvos mais recentes. Aqueles que sofrem apagões estão principalmente na capital Kyiv, na cidade ocidental de Vinnytsia, na cidade portuária de Odessa, no sudoeste, e em Sumy, no nordeste.