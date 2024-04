Don Hankey, o benfeitor de Trump que pagou a fiança de US$ 175 milhões

Do nosso correspondente

NOVA IORQUE – Como é que Donald Trump pagou a fiança de 175 milhões de dólares após a sua condenação por fraude na Organização Trump, enquanto aguardava uma decisão do tribunal de recurso? Obrigado Don HankeyEmpréstimo bilionário Hipoteca Grupo de Seguros Cavaleiro. para Jornal de negócios de Los AngelesHankey disse há um ano que os dois maiores erros que cometeu no início de sua carreira foram lidar apenas com pessoas honestas e confiar em seus instintos em relação a pessoas honestas.