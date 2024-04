Terremoto em Taiwan, dois tremores fortes. Pelo menos 4 mortos, edifícios desabaram

Terremoto duplo à noite A Taiwan. Dois tremores de magnitude 7,4 e 6,5 atingiram a ilha às 7h58, horário local. Pelo menos 4 mortes foram registradas até agora. de acordo com Horário de Taipei Quase cem pessoas ficaram feridas. A afirmação foi afirmada pelos bombeiros do condado de Hualien, próximo ao epicentro do terremoto. Segundo especialistas, este é o terremoto mais forte em pelo menos 25 anos. Em Setembro de 1999, um terramoto de magnitude 7,8 atingiu a ilha, matando mais de 2.400 pessoas e destruindo mais de 5.000 edifícios.

O terremoto foi registrado, segundo dados do US Geological Survey, a 18 quilômetros da cidade Hualien A uma profundidade de 15,5 km. No centro da cidade de Hualien, na costa leste, um prédio de cinco andares foi gravemente danificado. O prédio inclinou 45 graus e o primeiro andar desabou. Em todo o condado de Hualien, há pelo menos 26 edifícios desabados e cerca de duas dezenas de pessoas presas sob os escombros. Em Taipei, azulejos caíram de prédios antigos e de alguns complexos de escritórios. As escolas começaram imediatamente a evacuar os estudantes deslocados para estádios desportivos. O Presidente Tsai Ing-wen criou imediatamente um gabinete de coordenação de resposta de emergência e forças armadas foram enviadas para todas as áreas mais atingidas do país.

A rede ferroviária foi suspensa em toda a ilha, incluindo o tráfego Metrô de Taipé. Wu Xinfu, chefe do Departamento de Monitoramento de Terremotos de Taiwan, disse que os efeitos do terremoto chegaram a lugares tão distantes quanto Kinmen, uma ilha controlada por Taiwan na costa da China. Os residentes de Taipei também sentiram vários tremores secundários durante a manhã. lá BBC Os relatórios indicam que, de acordo com o monitoramento do grupo de internet NetBlocks, há cortes de energia e de internet em toda a ilha.

Medo das fábricas de microchips

Horário também é preocupação para grandes fábricas Semicondutores Isso alimenta o fornecimento global de microchips. A gigante taiwanesa TSMC disse ter evacuado algumas das suas fábricas na região de Hsinchu e no sul do país para a segurança dos seus funcionários, mas acrescentou que os seus sistemas de segurança estavam a funcionar normalmente.

Aviso nos países vizinhos

O terremoto também gerou alarme nos países vizinhos com um alerta emitido tsunamiDepois regressou, o que incluiu a China e o Japão. Segundo a agência meteorológica local, ondas de até 30 centímetros de altura devido ao terremoto afetaram a costa de Yonaguni e as ilhas de Ishigaki e Miyako. Os voos foram suspensos no aeroporto de Naha, em Okinawa, após o forte terremoto. Moradores da região de Fujian, na China, relataram tremores violentos. Os residentes da costa norte das Filipinas foram instruídos a evacuar devido ao risco de um tsunami, mas três horas depois do terremoto nenhuma grande onda rebelde atingiu a área.

China e Japão estão prestando assistência

Após o terremoto, chegou uma oferta de ajuda de Japão. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, escreveu sobre Taiwan, nosso vizinho do outro lado do mar, neste momento difícil. Zhou Fenglian, porta-voz do Gabinete Chinês para Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, expressou a preocupação de Pequim com o terremoto e enviou uma mensagem de proximidade aos “compatriotas de Taiwan afetados pelo desastre”.



Fenglian, escrevendo para o Global Times, também disse que China Pronto para “fornecer assistência em caso de desastre”.