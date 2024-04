Campanha de JK Rowling contra a lei escocesa que pune a transfobia: 'Prenda-me'. Resposta da polícia

A transfobia da autora de Harry Potter, JK Rowling, não tem limites. A escritora regressou à luta contra a comunidade transgénero depois de a lei anti-discurso de ódio na Escócia ter sido alargada para incluir aqueles que expressam ideias ofensivas contra a identidade de género. O comentário da escritora de sagas mais famosa do mundo, já conhecida por suas opiniões polêmicas sobre pessoas trans, foi imediato. No X (antigo Twitter), ele criou uma série de tweets listando todas as pessoas trans que cometeram crimes brutais. Ele então comentou: “Se perseguem uma mulher só porque ela chama um homem de homem, repetirei as palavras daquela mulher e eles poderão acusar a nós dois ao mesmo tempo. A liberdade de expressão e de crença acabará na Escócia, uma vez que a descrição correcta do sexo biológico será considerada crime.

Resposta da polícia da Escócia

A provocação do escritor também chegou à mesa da polícia escocesa, que fez questão de responder esclarecendo que os comentários sociais de Rowling não seriam tratados como criminosos. A polícia disse ter recebido diversas reclamações, mas não tomaria nenhuma providência. A reação da autora de Harry Potter foi imediata, e ela compartilhou a reação policial, comentando: “Estou confiante de que todas as mulheres – independentemente do perfil ou situação financeira – serão tratadas igualmente perante a lei”. Em diversas ocasiões, Rowling gerou debate sobre sua cruzada contra as pessoas trans, a ponto de seus leitores ficarem divididos entre aqueles que a apoiam como escritora e aqueles que, apesar de amarem seus livros, não conseguem deixar de condenar suas posturas.

