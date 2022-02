cacciato il presidente della Cnn- Corriere.it

di Matteo Persivale

Il potente Zucker incastrado durante l’indagine interna sul caso Cuomo

Eu também, cio anch’io. Por la fondatrice Tarana Burke, o significado delle due parole che hanno data to the name al movimento anti-molestie era chiaro: Anch’io sono stata molestata, o peggio. sucesso anche a mim. Adesso para um giudicare dall’ultimo caso clamoroso, metoo sembra pi un annch’io son stato licenziato ou son stato costretto alle dimissioni.

Ma proprio durante uma indagina interna seguita al licenciamento de Cuomo, o capo de Chris Cuomo, Jeff Zucker, nao veva rivelato la sua relazione com um importante manager dela Cnn suo Riporto Direto.

Resultado: dimissioni a sopresa. Zucker lascia dopo nove anni la presidenza della Cnn e a presidência da divisão de notícias da WarnerMedia. O brusco fine del suo manda scuote WarnerMedia, che dovrebbe essere acquisita entro la fine dell’anno da Discovery, in quella che dovrebbe essere una delle pi grandi fusioni (43 miliardi di dollari) della s detoria media.

Em uma nota inviata ai colleghi e pubblicata dal New York TimesZucker tem escrito nell’ambito dell’indagine sull’operato de Chris Cuomo alla Cnn

mi stato chiesto se avessi una relazione consensuale con la mia collega pi stretta, una persona con la quale ho lavorato per pi di vent'anni. La nostra relazione si evoluta, negli anni pi recenti. Avrei dovuto ammettere questa relazione, dall'inizio. Non l'ho fatto, e ho sbagliato.

La collega in questione Allison Golustvice-presidente executivo di Cnn e diretor de marketing dell’azienda. Il problema, molto grosso, che prima di arrivare alla Cnn Gollust era a direção da comunicação de Andrew Cuomo.

Venha era ovvio Zucker ora viene acusado da destra di aver protetto i due Cuomo finch stato possibile perch oltre a tifare per i democratici aveva una relazione with la collaboratrice pi importante del governatore. Lá Cnn odiatissima dalla destra americana alla quale piace solo Notícias da raposadi fatto braccio mediatico del partito republican come si vede anche dalle comunicazioni tra lo staff di Trump e le star di Notícias da raposa il 6 gennaio 2021, giorno dell’assalto al Congresso.

Il paradosso che Zucker, babau dei repubblicani, quand’era alla Nbc ha prima lanciato la carriera televisiva di Trump venha estrela di O Aprendize poi alla Cnn ne ha lanciato di fatto la carriera politica, perch proprio la Cnn trasmetteva regularmente le dirette dei comizi del candidato Trump nel 2015-2016 (all’inizio era un candidato-barzelletta visto con malcelata ironia all’interno del partito che ha per finito per scalare con successo).

Trump non pu pi twittare — stato espulso dal social — ma ha diffuso un comunicato nel suo stile inconfondibile: Jeff Zucker, un fetente di prima categoria che ha diretto per troppo tempo la Cnn, e che fa pessimi ascolti, stato licenziato per varie ragioni. Que soprattutto perca la Cnn perde petitatori. Adesso hanno la possibilit di lasciar perder as fake news perch nulla pi importante di raddrizzare la schiena quegli sfigati dei media tradicionais. Jeff Zucker fuori: parabéns a todos!.