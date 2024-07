Oriente e Ocidente por Rambini | Os dois ataques chineses contra nós: exportam-nos problemas económicos e preparam um sistema internacional centrado na China

A NATO nunca foi tão precisa na condenação dos erros da China na guerra na Ucrânia. Esta acusação coincide com outra consciência, normal Os danos que Xi Jinping está causando ao Ocidente Ele “exporta” seus problemas econômicos para nossa casa.

As duas coisas andam de mãos dadas e são características da época em que vivemos: Pequim está em dois mundosPor um lado, prepara-se para substituir a ordem internacional centrada nos EUA por uma ordem centrada na China e, por outro lado, ainda precisa de nós, especialmente dos nossos mercados, para se salvar da recessão económica.

No que diz respeito à Ucrânia, o anúncio feito na cimeira da NATO em Washington representa um ponto de viragem Alterar o idioma. A República Popular da China é creditada por “desempenhar um papel crucial como facilitadora da guerra da Rússia contra a Ucrânia” através da sua “cooperação irrestrita e amplo apoio à indústria militar russa”. O aviso a Xi Jinping é duro: “Ele não pode facilitar a maior guerra europeia da história moderna sem ter um impacto negativo nos seus interesses e reputação”. Não foi esclarecido qual é o impacto negativo nos interesses chineses, mas é claro Existe um paralelo entre esta ênfase na análise e o tom dentro da OTANE o que está a acontecer na esfera comercial com as medidas protecionistas anti-China lançadas tanto pela administração Biden como pela União Europeia.

A importância que a questão chinesa ganhou na cimeira da NATO oferece uma oportunidade para esta Evocando Donald Trump E o impacto que a sua reeleição poderá ter na própria NATO. Recentemente participei num simpósio da Heritage Foundation em Washington sobre estas questões. Um evento útil, porque o Heritage é considerado um think tank próximo de Trump, e até participa na preparação do seu programa de governo. Resumirei o tom desse evento, especificamente dedicado à NATO. Não isolacionismo, mas uma dose de realismo: a América não pode continuar a apoiar uma parte dominante e desproporcional da defesa europeia, porque já não tem os meios e porque é forçada a enfrentar outros riscos. A situação fiscal dos EUA não é sustentável a longo prazo; A China representa um perigo muito maior do que a Rússia; Por esta razão, os europeus devem preparar-se para se defenderem (não exatamente “sozinhos”, mas com um compromisso americano mais leve do que no passado). READ Avaliação da conformidade vacinal em voos domésticos.

Um bom resumo do simpósio da Heritage Foundation pode ser feito da seguinte forma. Por um lado há “Teoria de Biden” sobre a relação estratégica entre a Rússia e a China vista da América, que nos foi apresentado desde aproximadamente fevereiro de 2022 nestes termos: “Devemos deter Putin na Ucrânia se quisermos evitar que Xi Jinping, por sua vez, invada Taiwan”. Nesta visão Especialistas próximos a Trump contradizem o que acreditam ser a doutrina de Xi Jinping“A China tem interesse em manter os Estados Unidos envolvidos durante tanto tempo e com a maior força possível na Ucrânia, para esgotar os seus recursos militares e, assim, torná-los impotentes na região Indo-Pacífico.”

A conclusão que os especialistas de Trump tiram disso: A América deve tornar-se mais selectiva na utilização dos seus recursos militaresÉ raro que não se encontre indefeso face às ameaças no Extremo Oriente e na região Indo-Pacífico. A análise do think tank de direita é, portanto, consistente com a doutrina da OTAN sobre a ameaça chinesa; Ele não espera nem espera que os Estados Unidos abandonem a NATO; No entanto, ele sugere uma hierarquia de prioridades. Lembro-me que Barack Obama foi o primeiro a falar do “eixo asiático”, anunciando um Retransformação estratégica O que teria colocado o teatro Indo-Pacífico em primeiro lugar na doutrina americana. Este hack nunca foi realmente implementado. A comitiva de Trump acredita que é hora de ser consistente.

Mesmo no lado económico, devemos dar a César o que é de César. É correcto acusar Trump de ser Putinista; Ele não pode ser suspeito de ser pró-China. A sua primeira campanha eleitoral em 2016 foi marcada por acusações contra a China. As tarifas que impôs em 2017 foram o resultado tangível. As mesmas pessoas que acusaram Trump de destruir a economia global com o protecionismo aplaudiram Biden quando ele afirmou e depois reforçou as mesmas tarifas. Agora ouvimos análises mais alarmantes e perigosas sobre a influência económica da China por parte do lado Democrata. A palavra mais frequentemente usada pela administração Biden nesta questão é “excesso de capacidade”. É basicamente disso que se trata. READ Corea del Nord, il lancio di due nuovi missili, il sesto test in un mese- Corriere.it

Sob Xi Jinping, a República Popular está a destacar uma característica do seu modelo económico, baseado no baixo consumo e numa poupança familiar muito elevada. Antigamente, este excedente de poupança interna era utilizado para financiar investimentos em infra-estruturas domésticas e do Cinturão e Rota: grandes obras públicas, transportes como o comboio de alta velocidade e construção. Hoje, o sector da construção da China enfrenta uma crise. As poupanças excedentárias são então transferidas para financiar investimentos industriais. A China tem um grande número de fábricas, mas continua a construir novas. Acumula um excedente de capacidade produtiva e, para se livrar dele, impulsiona as exportações, ajudando-as através de subsídios públicos. Assim, invade os mercados globais com produtos abaixo do custo e destrói as indústrias de outras pessoas.

Dada a sua já enorme capacidade de produção – 30% do poder industrial mundial – e o seu excedente comercial igual a 3% do PIB, A China exporta os seus problemas para a nossa pátria. O excedente da balança de pagamentos da China excede o total de activos alcançado pela Alemanha e pelo Japão quando estavam no auge da sua capacidade de exportação. O que está a acontecer com o carro eléctrico é apenas um exemplo entre muitos: a China atingirá uma capacidade total de produção de 70 milhões de carros eléctricos quando a procura global atingir 45 milhões de carros.

Quem é Invasão devastadoraApoiados por uma miríade de ajudas estatais (particularmente as fornecidas pelos governos provinciais chineses) e em completa obscuridade, países emergentes e não alinhados, como a Índia, o Brasil e o México, percebem que lançaram recentemente tarifas e outras medidas protecionistas. Tamanhos.