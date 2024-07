F-16 para a Ucrânia e uma mensagem para a China

F-16 “voando” em direção à Ucrânia e uma mensagem “alta e clara” para a ChinaO ponto de referência da Rússia na sua guerra agressiva contra Kiev. São dois elementos que se destacam em Washington, onde se realiza a cimeira da NATO por ocasião do 75º aniversário da fundação da aliança, que – nas palavras do Secretário-Geral Jens Stoltenberg – “acorda com o maior plano de defesa desde a guerra Fria.”

F-16 para Kiev, aqui vamos nós

Os estados membros iniciaram a prometida transferência de aeronaves de combate para Kiev: Está a tomar forma um potencial ponto de viragem na guerra com a Rússia. “Neste momento, os F-16 estão atualmente a ser transferidos da Dinamarca e dos Países Baixos” para as forças de Kiev, diz o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. O processo deve ser concluído até o verão.

Estes caças – que o governo ucraniano tem solicitado desde o início da guerra em 2022 – ajudarão “Vladimir Putin a concentrar a sua mente” e convencê-lo de que não há possibilidade de a Rússia vencer a guerra.

“O caminho mais rápido para a paz é através de uma Ucrânia forte”, continua o ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse que seria um “sucesso” ver uma Ucrânia “independente”, “capaz de se sustentar com os próprios pés” e “cada vez mais ‘integrada’. ‘” com organizações como a União Europeia e a OTAN. The Atlantic acrescenta: “O que vemos é que a Ucrânia está no caminho certo para fazer isso militarmente”.

“Estou grato aos Estados Unidos, à Dinamarca e aos Países Baixos por tomarem medidas concretas para alcançar o objetivo de todos os ucranianos – fortalecer as nossas forças aéreas com F-16. Estou grato à Bélgica e à Noruega pelo seu compromisso em nos fornecer os seus. Os F-16 são um sinal claro de que a capacidade da Rússia de aterrorizar a população, as cidades e as comunidades ucranianas continuará”.

“Os F-16 também serão usados ​​para reforçar a defesa aérea da Ucrânia. “Estou confiante de que nos ajudarão a proteger melhor os ucranianos dos brutais ataques russos, como o ataque desta semana ao hospital infantil Ukhmatdet, em Kiev”, diz ele. “Espero”, acrescenta ele, “que a nossa aliança seja ainda mais fortalecida através da adesão”. Dos novos participantes. Os F-16 aproximam a paz justa e duradoura, provando que o terrorismo deve falhar em todos os lugares e em todos os momentos. A nossa equipa continua a trabalhar em Washington para chegar a acordos que reforcem as capacidades de defesa da Ucrânia.

A mensagem para a China

“Não estamos apenas transportando aeronaves F-16, mas também prestamos atenção ao treinamento de pilotos”, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. No geral, ele diz: “Acordámos num compromisso financeiro para ajudar a Ucrânia a construir uma força capaz de derrotar a agressão russa hoje e dissuadi-la amanhã”. Concordámos que 40 mil milhões de euros são um ponto de partida mínimo No próximo ano”, disse ele.

Ele acrescentou: “A questão da adesão da Ucrânia à OTAN permanece em cima da mesa: continuaremos a apoiar a Ucrânia no caminho irreversível rumo à adesão à OTAN”. O trabalho que fazemos em conjunto agora garantirá que a Ucrânia se possa unir sem demora quando chegar a altura certa. Ele reitera que não é uma questão de se, mas de quando.

Uma mensagem inequívoca foi enviada à China pela cimeira de Washington. A China é o facilitador decisivo da guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia. A China fornece o equipamento, a microelectrónica e muitas outras ferramentas que permitem à Rússia construir mísseis, bombas, aviões e armas utilizadas para atacar a Ucrânia. “O facto de este conceito ter sido claramente anunciado e assinado por todos os Aliados da NATO é uma mensagem importante para a China”, afirma Stoltenberg. “A mensagem da OTAN nesta cimeira é alta e clara: definimos claramente a responsabilidade da China quando se trata de permitir a agressão beligerante da Rússia contra a Ucrânia.”