No chão, com o joelho pressionado contra o pescoço: Um afro-americano morto pela segurança de um hotel nos EUA. Vídeo dele gritando “Socorro!”

No chão e com um joelho Ele foi preso Em seu pescoço, gritando alto.Ajuda“, que significa:” Ajuda “. Estas são imagens de vídeo que mostram o que aconteceu com um homem afro-americano que foi parado por alguns seguranças em um hotel de Milwaukee. O homem, Devontae Mitchell, 43, estava inconsciente quando a polícia chegou. oAs tentativas de salvá-lo foram em vão.

O episódio que nos lembra o que aconteceu Jorge Floydque causou sua morte em Minneapolis pelas mãos de um policial que o manteve imóvel pressionando o joelho em seu pescoço por nove minutos. Isso aconteceu no último dia 30 de junho, mas não foi anunciado até agora.

A família da vítima optou por obter o apoio do defensor dos direitos civis Ben Crump. Segundo sua mãe, Devontae Mitchell, pai de dois filhos, estava tendo problemas Saúde psicológica. Não está claro por que ele estava no Hyatt Regency Hotel. Parece que os seguranças intervieram porque o homem entrou no banheiro feminino.

O médico legista do condado de Milwaukee, cidade onde será realizada a convenção republicana dentro de alguns dias, provou que A morte foi por homicídio ou seja, para entregar para outra pessoa. A família está exigindo que a Aimbridge Hospitality, empresa que opera o Hyatt Regency Milwaukee, divulgue as imagens da câmera corporal. Os guardas participantes já foram suspensos.