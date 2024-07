Porque os meses de guerra não conseguiram destruir a infra-estrutura do Hamas

«Limpeza completa? “Leva meses”

As fontes citadas pelos jornais alertavam sempre para os tempos. a Recuperação completa Da área adjacente ao Egito requer pelo menos seis mesesEste é um período mais longo para Khan Yunis, um dos seus redutos. Rumores afirmam que Tel Aviv pediu ao Cairo para criar um Barreira subterrânea na fronteiraÉ uma cópia exacta do que os israelitas fizeram na parte norte. Outra medida depois que as forças de Sisi extinguiram vários túneis usados ​​para contrabando com Rafah. Não a partir de hoje.