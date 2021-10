França, o furacão Zemmour atinge as eleições presidenciais e também seduz Jean-Marie Le Pen Corriere.it

a partir de Stefano Montefiore

O colunista anti-islã está subindo nas pesquisas de opinião antes das eleições da próxima primavera e abandonando o comício nacional de Marine Le Pen. Seu pai, um ex-líder de direita, também está pronto para apoiá-lo. E se preocupe com o Elysee

PARIS – Parece que a grande vingança de Jean-Marie Le Pen chegou a 93 graças a Eric Zemmour, escritor e escritor que se refere ao Elysee Percorrendo os caminhos deixados por Marine Le Pen com grande convicção. Por mais de 10 anos, o MLP está comprometido com a normalização da Frente Nacional: a Mudou seu nome para a assembléia nacional mais ecumênica, o distanciou de seu passado nostálgico por Vichy e pela Argélia Francesa, cortou laços com o pai fundador Jean-Marie, tratou seus pais como um velho envergonhado e buscou respeito. Resultado: Marine Le Pen não vai ganhar, diz Zemmour. E estou pronto para apoiar Eric Zemmour se ele estiver em uma posição melhor do que a Marinha, agora acrescenta Jean-Marie com grande satisfação.

Porque ao contrário de Marine Le Pen, Eric Zemmour se preocupa com uma certa quantidade de respeitoComo ele repetiu ontem no final de seu discurso à noite. Na verdade, ele considera isso uma fraqueza para escravos politicamente adequados, uma categoria que agora inclui qualquer pensamento diferente do seu. Confiança total de que Zamour alterna entre citações da história e proposições como compromisso Chamar Jack e não Mohamed que nasceu na França Hoje em dia, ele lhe garante uma atenção popular e da mídia sem precedentes. Gosto e mais do que o candidato de Macron em 2016-2017, mas na extrema direita.

Sessenta e três anos, casada com a advogada Milene تشي echbortich (mas Paris Match Coloque-o na capa enquanto ele abraça sua gerente de campanha de 28 anos, Sarah Knavu), três filhos. Certamente condenado em 2011 por incitar a discriminação racial – Ele disse que os empregadores têm o direito de rejeitar candidatos negros ou árabes, visto que a maioria dos traficantes são negros ou árabes – implicados em quinze outros arquivos contra ele (incluindo condenações em primeiro grau e absolvições em recurso) com um recurso aberto para o Estrasburgo tribunal para emitir decisões contra o Islã. Acusado de agressão sexual e misoginia – A força atrai as mulheres, está em seus velhos cérebros, nunca conheci uma mulher tão inteligente quanto eu -, Defensor da França de Gaulle, mas também de Vichy Que, segundo ele, protegia os judeus franceses entregando estrangeiros apenas aos nazistas (notícia completamente falsa, segundo o historiador Laurent Joly), Eric Zemmour foi a estrela do momento na França. Deixando o presidente Macron de lado, outros políticos parecem quase invisíveis a essa altura e não contam. Ou eles só se preocupam com a forma como interagem com Zemmour.

Ainda não é oficialmente candidato às eleições presidenciais Na próxima primavera, no entanto, a última pesquisa Ipsos / Le Parisien oferece uma vantagem quase igual (15%) com o impressionante Marine Le Pen (16%), e de fato Na frente de todos os candidatos tem um direito respeitável, de fato (Xavier Bertrand, Valrie Pcresse, Michel Barnier). Apenas o presidente Macron, com 25% de vantagem, parece calmo. Mas o progresso de Zemmour é tão incrível que agora está causando alguma preocupação até mesmo no Eliseu. O ministro da Saúde, Olivier Fran, disse ontem que Zeymour é um aventureiro do racismo, não basta citar Talleyrand para ser um estadista.

O livro mais recente de Zemmour já estava no topo das paradas antes mesmo de ser lançado, e a turnê usa o título A França não disse a última palavra como slogan eleitoral, em vez de livrarias Zemmour enche os corredores com milhares de lugares, e ao seu redor você pode ver pôsteres irritantes com uma enorme letra Z, postados por um comitê de apoio chamando isso de a única salvação para a França. Zemmour sempre parece estar no controle da situação, forte em suas convicções inabaláveis. Não há nada de errado, em absoluto, nem mesmo em 2020, no Hotel Bristol em Paris, jantando com Jean-Marie Le Pen e Ursula Penvein, nascida von Ribbentrop, filha do chanceler do Terceiro Reich executado em 1946 em Nuremberg, que de acordo com O cientista

Hoje ele envia pensamentos de admiração e amizade para Zemmour. Bipes de bolha podem ser esvaziadosClaro, como aconteceu em tempos distantes com Edouard Balladur ou Jean-Pierre Chevenment. ou crescer novamenteComo aconteceu na América com Trump. Jean-Marie Le Pen, em entrevista a O cientista, parece confiante e animado, como nos velhos tempos: a única diferença entre eu e Eric é que ele é judeu. É difícil chamá-lo de nazista ou fascista. Isso dá a ele mais liberdade.