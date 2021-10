L’Osservatore Romano abriu o tema – Corriere.it

“Sem remuneração e obrigados a ter empregos modestos”: a inclusão de “Mulheres, Igreja, Cientistas” no jornal da Santa Sé recolhe testemunhos de religiosos que ainda hoje estão desprotegidos e que correm o risco de ser “sem-teto”

“Nas relações das Irmãs com seus empregadores, tem havido uma indefinição do que chamo de limites. É uma questão que devemos enfrentar.” Irmãs que trabalham para padres, bispos, cardeais e paróquias E escolas e clínicas católicas estão fazendo exatamente isso. Sem prazos, direitos ou contratos. Mensal Mulheres da Igreja Mundial deobservador romanoCom curadoria de Rita Benci, ela volta ao rosto O problema das mulheres religiosas e a desigualdadeTendo repetidamente denunciado os abusos de poder e sexo na igreja comandada por homens.

“Nós lhes contamos como as irmãs e freiras vivem. Ou melhor, como vivem, como atendem às necessidades da vida cotidiana, como se organizam. Coisas que parecem longe de ser sagradas: Dinheiro, salários, trabalho e consumo. As freiras, é isso que se deve deixar claro, ao contrário do clero – padres, párocos, bispos, cardeais – não recebem salário. Ele encontra cada mosteiro e cada congregação meios de subsistência e renda, cada freira e cada freira organiza sua vida e seu trabalho, e está conectada de forma diferente ao mundo da produção e do consumo ”, foi o que Ritana Armeni considerou no artigo de abertura. Claro, a situação é complicada, escreve Lucia Capuci: “As estatísticas dizem que cerca de 650.000 mulheres espalhadas pelos cinco continentes e a situação é diversa, mudando por país, congregação, famílias religiosas e instituto; Também depende da personalidade individual. Depende se eles são ativos ou meditativos. freiras ou freiras. Mas é válido para todas as pessoas religiosas Eles não têm qualquer forma de financiamento externo E têm de se sustentar – hoje pouco – as tropas (enquanto, por exemplo, na Itália existe um instituto para a manutenção do clero que paga os salários dos padres, na base de cerca de 1.000 euros por mês). Aqueles que podem trabalhar: professores, educadores, enfermeiras, anfitriões, e há médicos, cuidadores, operários, empregadas domésticas, empregadas domésticas, engenheiros, arquitetos. Há outros que estão empenhados no serviço paroquial nas dioceses ou no serviço da Santa Sé e recebem o seu salário através disso ”.

Afinal, a emergência de saúde complicou as coisas: “A pandemia agravou a crise já em curso Cortar as atividades tradicionais dos mosteiros, mosteiros e mosteiros que historicamente, além de servir de lugar de oração e assistência ao próximo, foram centros culturais, sociais e econômicos. O mosteiro foi durante vários séculos uma pequena cidade geralmente autossuficiente, apoiada pelo fato de que as freiras eram em sua maioria de origem nobre e traziam terras e bens como dote. Eles resistiram assim até todo o século XIX. Então, o empobrecimento econômico foi progressivo. Por fim, bloqueios e restrições de mobilidade – em primeiro lugar Eliminação do turismo religioso – Coloque-os em crise, assim como outros negócios “seculares”. Mas há muitas situações ambíguas, as da Irmã Marianne Lovery, conduzida por Federica Ray David: “Acontece que os deveres mudam, e a irmã se vê obrigada a trabalhar até tarde da noite, ou nos fins de semana, Imortal para ela e seus adoradores. E que nem ela nem o presidente tinham um roteiro para usar. Acordos com vários ministérios parceiros sobre salários, horas, deveres e contatos ajudariam. ”

Mas não é fácil: «Pode ser nos países europeus e ocidentais, onde conhecemos estes acordos e contratos. Mas existem pessoas ou grupos que ainda são explorados na ausência de tais acordos escritos. Isso pode levar a casos em que uma ou mais irmãs tenham deixado de trabalhar na diocese ou com o pároco e, conseqüentemente, perderão seu local de residência, tornando-se quase sem casa ”. Grazia Villa, defensora dos direitos pessoais, questiona em outro artigo: “Quanto e quando o exercício do poder supremo, também vinculado a um juramento de obediência, torna-se um abuso de poder, mesmo ‘financeiro’, e portanto em uma forma da violência econômica? Quanto e como? dependência econômica torna-se fator de subnotificação do abuso sexual de mulheres consagradas por religiosos? Quão eficaz é isso? Subordinação econômica à vítima, sobretudo em locais que sofrem a maior pobreza econômica, não só por não informar, mas também como elemento de extorsão e coação do agressor? ».