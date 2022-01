MTB Mag – | Bicicleta e álcool

Bicicleta e Álcool: Quantos ciclistas conseguem resistir à magia de uma cerveja na empresa ao chegar ao topo de uma calçada ou até mesmo a uma taça de vinho após concluírem o passeio? Mas quais são as vantagens e desvantagens de beber álcool ao andar de bicicleta? Vamos ver juntos!

Como um teste prático, Simone queria comparar tempos, batimentos cardíacos e sentimentos em uma das escaladas em casa feitas primeiro quando ele está sóbrio e depois depois de um dia de ressaca. Comparado ao teste sóbrio, quando ele pedalou no dia seguinte a uma ressaca, demorou cerca de 3 minutos a mais com um batimento cardíaco mais baixo, o que, em uma subida de pouco menos de 5 km com uma inclinação média de 6-7%, não é pouca coisa . A frequência cardíaca pode ser mais baixa ou mais alta do que o normal quando se bebe muitas bebidas, e isso varia de pessoa para pessoa. No entanto, o desempenho é afetado negativamente quando bebemos muito.

Bicicleta e álcool: os negativos

RECUPERAÇÃO APÓS O EXERCÍCIO – O álcool faz mal para a recuperação: o fígado tem que trabalhar para se livrar do álcool e das toxinas relacionadas. Ocupado fazendo isso, ele não consegue produzir glicogênio, elemento necessário para a síntese de glicose, principal fonte de energia da maioria das células de nosso corpo.

secagem O álcool é um forte diurético: a cada grama de etanol, obtém-se um excesso de urina de 10 ml.

É melhor beber cerveja com baixo teor alcoólico ou bebidas como Banach ou Radler (álcool 2-4%), pois são boas e matam a sede, auxiliam na recuperação de fluidos sem se opor, mas atenção: é sempre bom lanche além de absorver o álcool, que promove a síntese de glicogênio, que repõe o sódio perdido pela sudorese (se comer alimentos salgados como batata frita ou amendoim). É melhor evitar vinhos e bebidas espirituosas: baixo teor de líquidos e alta concentração de álcool podem agravar a desidratação.

Efeito sobre os hormônios O álcool inibe a produção de testosterona, que é essencial para o crescimento muscular.

O álcool aumenta a liberação de cortisol, um hormônio do estresse que reduz a massa muscular e a função do sistema imunológico. O organismo, já enfraquecido após a prática de esportes, torna-se mais sensível à infecção ao jogar álcool.

Calorias e peso corporal O álcool tem muitas calorias, exatamente 7 calorias por grama de álcool, além de “calorias vazias” porque não fornece os nutrientes essenciais.

O fígado converte o álcool em acetato, que é um componente do ácido acético. Portanto, o corpo usa ácido acético para obter energia em vez de usar gordura, que permanece armazenada no corpo: não gostamos disso se estamos tentando perder peso.

Efeito na termorregulação – o álcool atua como vasodilatador periférico, aumentando a perda de fluidos por evaporação, além de perturbar a termorregulação, causando hipotermia.

Qualidade do sono – O álcool degrada a qualidade do sono … e a qualidade do sono é crítica para a recuperação muscular.

Força muscular diminuída – O álcool reduz o crescimento e a força muscular por vários dias. Principalmente em esportes anaeróbicos, como o levantamento de peso, onde a força muscular é essencial, os atletas registraram uma queda de até 50% no desempenho muscular após dois dias de uma noite com álcool moderado.

Bicicleta e álcool: as vantagens

Está comprovado que o consumo moderado de álcool pode trazer benefícios reais à saúde.

Socialização – Nada melhor do que uma boa cerveja em companhia no ciclismo!

redução do estresse O consumo moderado de álcool reduz os sinais de estresse para o cérebro, o que ajuda no relaxamento. Por outro lado, a ingestão excessiva de álcool aumenta o estresse.

O consumo moderado de álcool aumenta o nível de HDL (colesterol “bom”) no sangue e evita que o LDL (colesterol “ruim”) obstrua as artérias, além de ajudar a “relaxá-las” e reduzir a pressão arterial. Outros estudos também mostram que algumas bebidas alcoólicas previnem a osteoporose e reduzem o risco da doença de Alzheimer.

É o vinho tinto que apresenta as maiores vantagens: o resveratrol, anticolesterol e antioxidante, encontrado apenas no vinho tinto, em quantidades modestas contribui para a longevidade; O vinho tinto é sempre rico em flavonóides, antioxidantes que reduzem o risco de doenças cardíacas e contribuem para uma flora intestinal mais diversificada. Além disso, no vinho existem compostos vegetais chamados saponinas que impedem o corpo de absorver o colesterol.

Há aproximadamente metade da taxa diária de saponinas ingeridas em um copo de vinho tinto (um copo branco contém menos), e quanto maior o teor de álcool do vinho, mais saponinas existem. Para quem prefere cerveja, alguns cientistas britânicos descobriram que os amantes do lúpulo, que se exercitam e se preocupam com nutrição e hidratação, absorvem 30% mais vitamina B6 do plasma sanguíneo, fator que previne doenças cardíacas.

Então, o que você faz?

O álcool tem efeitos secantes no estágio inicial, mas depois de 24 horas, esses efeitos desaparecem. O importante a lembrar é que o álcool pode causar uma perda fluida de peso corporal de até 3% em 4 horas após a ingestão, o que pode ter um efeito negativo no desempenho e pode ser perigoso em climas muito quentes. Portanto, beber álcool nas horas que antecedem um longo vôo ou corrida não é uma boa ideia. Mas também, beber muita água e muitos carboidratos, um copo (um!) De vinho no jantar na véspera de Natal não pode causar problemas.

É uma boa ideia limitar-se a um máximo de 14 copos por semana, seja vinho, um litro de cerveja ou uma dose de uísque.

Porém, é preciso lembrar que, como a reação com o álcool não é a mesma para todos, não é fácil determinar a quantidade certa para cada um. Normalmente, pessoas com músculos grandes podem beber mais álcool do que pessoas menores e mais magras. As mulheres são mais sensíveis que os homens aos efeitos do álcool, devido às diferenças hormonais e da gordura corporal, além de possuírem menos desidrogenase alcoólica, a enzima hepática que decompõe o álcool. Para encurtar a história, todos precisam entender como o álcool os afeta e como afeta seu desempenho.

