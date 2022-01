Os EUA, Grã-Bretanha, Rússia, China e França estão comprometidos com um “futuro livre de armas nucleares”

As tensões internacionais estão aumentando O anúncio chega em um momento muito delicado, com tensões aumentadas entre a Casa Branca e o Kremlin sobre a crise na fronteira oriental da Ucrânia e com as preocupações de Washington sobre os objetivos expansionistas cada vez mais claros de Pequim, começando com a ameaça que pesa sobre Taiwan. Foi assinado pelos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, lançando a semente da distensão entre as potências.

Para conter a disseminação de armas nucleares – Os cinco principais países se comprometeram a “não proliferação” de armas nucleares e armas de destruição em massa à luz da Conferência do Tratado de Não Proliferação. As reuniões deveriam ter ocorrido em Nova York neste mês, mas os chefes da sede das Nações Unidas decidiram adiar a data para uma data posterior por motivos de segurança relacionados à epidemia.

Tratado de 1970 – O tratado é um tratado de 1970, vinculado por 191 países e estendido indefinidamente em 1995. Ao aderir a ele, os estados que não possuem armas nucleares se comprometem a não fabricá-las e, em troca, grandes potências se comprometeram a um desarmamento gradual. Na verdade, Índia, Paquistão e Coréia do Norte admitiram abertamente possuir ou testar armas nucleares, enquanto Israel possui pelo menos 200 bombas atômicas, embora nunca o tenha confirmado.

Almeje um mundo livre de armas nucleares A meta, como escrevem os cinco membros permanentes, continua sendo a meta de um “mundo sem armas nucleares”. E “Dadas as consequências que o uso de armas nucleares pode causar, também destacamos que, enquanto existam, devem servir apenas a propósitos defensivos e dissuasivos e prevenir a guerra. Estamos firmemente convencidos da necessidade de prevenir a proliferação de armas nucleares . ” isto é. armas “.