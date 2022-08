Ela foi sequestrada em 2013, depois de nove anos escapou da tortura e voltou para casa. Mas para ela vem uma triste surpresa

Depois das nove, uma menina de 16 anos voltou para casa. Desde janeiro de 2013, Pooja está desaparecida depois que um casal a atraiu a caminho da escola e lhe serviu sorvete. Bondade falsa que escondia um raptar. A menina, que tinha sete anos na época, conseguiu voltar para a família graças a uma fuga milagrosa em 4 de agosto passado. Hoje, Pooja God, um adolescente, pode abraçar sua mãe novamente, quando quiser, em sua casa Mumbaidentro Índia. “Perdi a esperança de encontrar minha filha. Os deuses foram tão gentis comigo”, disse a mãe da jovem de 16 anos. BBC.

A incrível história

Para sequestrar a garota, Harry e Sonny D’Souza, impossibilitados de ter um filho, decidem tomar uma decisão extrema, um crime, e levar a filha dos outros. Em janeiro, nove anos atrás, Pooja estava morando com seus dois irmãos e pais em uma casa em um subúrbio e bairro pobre de Mumbai. Naquela manhã, ela foi para a escola com seu irmão mais velho, mas os dois brigaram e seu irmão foi para a escola deixando-a sozinha para trás. Foi então que o casal a seduziu, prometendo comprar-lhe sorvete. Os sequestradores a levaram de sua cidade natal, primeiro para Goa e depois para Karnataka, nos estados do oeste da Índia, e para evitar que ela escapasse ou chorasse, ameaçaram machucá-la. A menina por um curto período de tempo conseguiu entrar na escola, mas depois que o casal teve um filho, ela foi retirada e se mudou para Mumbai.

Violência contínua em casa

Após o nascimento da criança, suas condições de vida pioraram. “Eles me bateram com um cinto e me deram chutes e socos. Uma vez me bateram com um rolo de massa com tanta força que minhas costas começaram a sangrar. Também fui obrigado a trabalhar 12 a 24 horas fora de casa.” Mas o destino foi para Pooja, porque sua nova casa era próxima à de sua família; No entanto, a menina estava sem dinheiro, sem telefone, não conhecia as ruas e estava sempre sob vigilância.

boa sorte

Um dia, Pooja conseguiu colocar as mãos no celular do casal adormecido e escreveu seu nome no YouTube, onde encontrou vídeos de seu sequestro e números para os quais poderia pedir ajuda. Foi então que ele decidiu procurar ajuda e fugir. Para ajudá-la, uma empregada doméstica de 35 anos estava morando com seus sequestradores e, após 7 meses da decisão, permitiu que ela fugisse. De fato, a mulher ligou para um dos números do YouTube e organizou uma videochamada com a mãe de Pooja, que, após 9 anos, pôde conhecê-la, graças a um desejo oculto que só a mãe conhecia e organizou um encontro para seu apelo. consigo mesmo.

A triste descoberta

O homem que tirou Pooja de sua família agora é acusado de sequestro, ameaça, violência física e violação das leis de trabalho infantil, mas para a jovem de 16 anos, além do amor de sua mãe em difícil situação econômica, não há nada em além da ternura de seu pai que morreu meses atrás de câncer,

Última atualização: domingo, 21 de agosto de 2022 às 22:46



