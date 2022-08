Um carro dirigido por sua filha Alexander Dugin “Ideólogo de Putin”, Daria Dugina, foi explodida perto da vila de Veliky Vyazumi, nos arredores de Moscou. A motorista Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, foi morta no que parecia ser um atentado. Daria Dugina tinha 30 anos. de acordo com Correio diárioSegundo fontes russas, os dois, voltando de um evento público, deveriam ter viajado no mesmo carro, mas Dugin teria levado outro veículo no último minuto.

Várias fotos e vídeos do local da explosão circularam no Twitter. Para alguns, o próprio Dugin era o objetivo. Mas no vídeo abaixo (do Twitter) O próprio Doujin foi visto no local do acidente. Então ele teria evitado um ataque potencialmente visando ele. Segundo a RT, o filósofo e cientista político ultranacionalista russo é o homem com as mãos no cabelo visto em vídeos feitos no local da explosão.

O carro em que Daria Dugina estava era um Toyota Land Cruiser Prado de propriedade de seu pai. A explosão ocorreu, segundo a TASS, no distrito bolchevique Vyazimy, nos arredores de Moscou. As autoridades russas abriram uma investigação sobre o incidente, que, segundo o Comitê de Investigação da Federação Russa, será um ataque. De fato, a Comissão afirmou que a explosão foi causada por uma bomba presa ao carro.

Tons altos, mas cautelosos, caracterizam a reação mais famosa de Moscou até hoje. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zakharova, pediu para esperar a investigação antes de tirar conclusões, mas também disse: “Se o curso de Kyiv for confirmado, isso é terrorismo de Estado”.

De acordo com o líder da República Popular de Donetsk pró-russa, Denis Pushilin, os “terroristas do regime ucraniano” estavam por trás do incidente. Pushlin, segundo a RIA Novosti, o alvo do ataque era o pai. “Os terroristas do regime ucraniano tentaram eliminar Alexander Dugin, eles explodiram sua filha… no carro. Feliz memória de Daria, ela é uma verdadeira garota russa”, escreveu Pushlin em seu canal Telegram. Daria Dugina era colunista política do Movimento Internacional Eurasiático liderado por seu pai.

A Ucrânia “não tem nada a ver” com o carro-bomba que matou a filha de Alexander Dugin. Isto foi afirmado pelo Conselheiro do Presidente da Ucrânia Mikhail Podolyak. “Não somos um estado criminoso como a Federação Russa, para não mencionar um estado terrorista”, disse Podolyak à televisão ucraniana.